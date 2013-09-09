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Yalçın Akdoğan Kandil'e cevap verdi

Yalçın Akdoğan: Kandil çözüm sürecine başından beri karşıydı, taktik açıklamalarla hükümeti farklı bir yere çekmek istiyor olabilir. Öcalan'ın sözünü boşa çıkarmamalılar

09 Eylül 2013 12:19

AKP Ankara Milletvekili ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı  Yalçın Akdoğan, hükümetin adım atmamasını gerekçe göstererek PKK güçlerinin Türkiye'den çekilmesinin durduğunu açıklayan ve silahlara dönüş mesajı veren KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık'a cevap verdi. "Birtakım açıklamalar ve gösteriler yapıldığını, bunların ucuz politik taktikler olduğunu" öne süren Akdoğan, "Hükümet kendi planladığı çerçevede adımlarını atıyor. Bu süreç tek paketle sonuca ulaşacak süreç değil. Hükümetin posta koymasını bekleyenler yanılıyor" dedi.

Yalçın Akdoğan Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında iç ve dış siyasetle ilgili soruları yanıtladı. 

 

PKK'nın açıklamaları yanlış

 

Kandilin sürece başından beri karşı olduğunu savunan Akdoğan şöyle konuştu:

"İmralı'dan gelen açıklama sonrası karşı olmayı bıraktı. Kandil taktik açıklamalarla hükümeti farklı bir yere çekmek istiyor olabilir. Hükümetin posta koymasını bekleyenler yanılıyor. Hükümet tek başına yaparım demiyor. Meclis'te konuşuluyor, uzlaşı sağlanan konular var sağlanmayanlar da.2

 

'Öcalan'ın sözünü boşa çıkarmamalılar'

 

Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında okunan mesajının fikri oluşturduğunu söyleyen Akdoğan şöyle devam etti:

"Silahla değil siyasetle bu iş olacak, diyorlardı. Son dönemlerde taktik gereği yine silahı öne çıkaran bir açıklama var. Bu tür konuları konuşmak sürece zarar verir, umutları söndürür. Bu konuların çok fazla konuşulmamasını düşünüyorum. Süreç sonsuza kadar sürecek bir süreç değil. Halkın benimsemesi ve siyasi kanadın birlikte hareket etmesiyle sonuçlanacak bir süreçtir. Göstermelik adımlar değil örgütün daha ciddi bir adım atması gerekir. Öcalan'ın sözünü boşa çıkarmamalıdırlar."

 

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