Yalçın Akdoğan: İçerideki Kandilcikler de tamamen temizlenecek

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Nasıl Kandil bombardımanlarla örgütün başına yıkılıyorsa içerideki Kandilcikler de tamamen temizlenecek, bu kanlı eylemlerin hesabı sorulacak" dedi.

Tunceli'nin kırsal kesiminde çıkan çatışma sırasında yaralanan binbaşının kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin, kişisel Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Akdoğan, şunları kaydetti: