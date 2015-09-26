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Yalçın Akdoğan: İçerideki Kandilcikler de tamamen temizlenecek

"Terör örgütünün uzantılarıyla yoldaş haline gelen, Türkiye düşmanlarıyla açık ittifaka giren paralel ihanet şebekesine de hesap sorulacak"

26 Eylül 2015 23:43

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Nasıl Kandil bombardımanlarla örgütün başına yıkılıyorsa içerideki Kandilcikler de tamamen temizlenecek, bu kanlı eylemlerin hesabı sorulacak" dedi.

Tunceli'nin kırsal kesiminde çıkan çatışma sırasında yaralanan binbaşının kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin, kişisel Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Akdoğan, şunları kaydetti:

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