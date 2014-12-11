Yalçın Akdoğan: HDP'yle özerklik, genel af ve İmralı'nın taslağını konuşmadık

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan çözüm sürecinde özerklik tartışmasıyla ilgili olarak, “HDP'lilerle görüşmede sürecin genel değerlendirmesi yapılmış; özerklik, genel af, İmralı'nın taslağı gibi konular kesinlikle konuşulmamıştır. Süreçte farklı görüşler, teklifler, düşünceler olsa da önemli olan sürecin üzerinde yürüyeceği temel zemin ve anlaşılan çerçevedir. AK Parti iktidarı toplumun kabulünü, rızasını, güvenini ve desteğini rehber edinen anlayışla süreci sonuca ulaştıracaktır” dedi.

HDP'nin İmralı heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından hazırlanan ve KCK tarafından da kabul edildiği belirtilen taslak metinle ilgili “Bu memlekette temel haklar meselesinde bozucu olan neler varsa onlar var. Yasal ve anayasal değişikliklerin hepsi var, özerklik de var” demişti.

Özerklik var mı, yok mu?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder, genel afla ilgili ise "Bu ülkenin son 40 yılında siz mahkemelerin tesis ettiği adaletin bu ülkenin toplumsal vicdanında makes bulduğunu iddia ediyorsanız bir genel af lüzumsuz diyebiliriz ama bakın bu ülkeye, Trabzonsporlusundan Fenerbahçeli'sine HES direnişçisinden, parasız eğitim talep eden öğrenciye, gençliğe varana denk, kadın cinayetleri davalarına varana dek hiçkimsede bir adalet duygusu yok. Adalet yerini bulur, adalet yerini buldu, adalet tecelli etti denilecek birşey yok. Birinci gün adalet yerini buldu diyenler, ikinci gün bu bize komploymuş bütün bu yargılamaları yeniden başlatacağız diyorlar. Devletin mağdur ettiği insanlarla ve bu mahkumiyetler üzerinden ülke yönetme arzularının doğurduğu travmalarla helalleşmenin en etkili yoludur" şeklinde konuşmuştu.

Ancak, Habertürk gazetesinde yer alan haberde Önder’in bu sözlerini akşam saatlerinde düzelttiği belirtildi. Gazetenin haberinde Önder’in “öyle bir başlık yok” dediği ifade edildi.

Yalçın Akdoğan: Özerkliği görüşmedik

Özerklik tartışmalarıyla ilgili son gelişme ise sabah saatlerinde yaşandı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Twitter’dan şunları söyledi:

“HDP'lilerle görüşmede Sürecin genel değerlendirmesi yapılmış; özerklik, genel af, İmralı'nın Taslağı gibi konular kesinlikle konuşulmamıştır. Süreçte farklı görüşler, teklifler, düşünceler olsa da önemli olan sürecin üzerinde yürüyeceği temel zemin ve anlaşılan çerçevedir. AK Parti iktidarı toplumun kabulünü, rızasını, güvenini ve desteğini rehber edinen anlayışla süreci sonuca ulaştıracaktır.”