Yalçın Akdoğan: Geçici başbakan olmaz

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AKP ve iktidarın başına geçici bir ismin gelmeyeceğini belirterek "Bu iktidarın başında kim olursa partinin başında kim olursa bu güçlü bir isim olacaktır" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün partiye dönmesinden daha doğal bir şey olamayacağını da belirten Akdoğan "Abdullah Gül bir bölen olmaz, bir bilen pozisyonundadır" diye konuştu. Akdoğan, aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Seçilmiş cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın belli kriterler ortaya koyduğunu belirten Akdoğan şunları söyledi:

"Başbakanımız bir takım kriterler ortaya koyuyor, genel başkan başbakan aynı olacak diyor, milletvekili elbette olması gerekiyor, 3 dönem kuralından bahsediyor. Birileri sanki Başbakanımız bunu belli isimlere endeksli olarak söylüyormuş gibi bir hava estirmeye çalışıyorlar. Öncelikle bunu söylemek lazım burada gelecek kişi geçici olacak, emanetçi olacak düşük profil olacak, şimdilik böyle bir yol yürüyelim sonra bakarız gibi bir yaklaşım son derece yanlıştır.

Güçlü bir isim

AK Parti Türkiye'nin en büyük siyasi hareketidir ve güçlü bir iktidardır. Bu iktidarın başında kim olursa partinin başında kim olursa bu güçlü bir isim olacaktır. Burada geçici bir iş yapılmaz, gelecek kişi uzun vadeli 2023 hedefini ve diğer hedefleri gerçekleştirecek azme, dirayete ve heyecana sahip olacak bir kişi olacaktır."