Yalçın Akdoğan: Ergenekon'da süreç henüz tamamlanmış değil

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi danışmanı Doç.Dr. Yalçın Akdoğan, 24 TV’ye konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, ’Cumhuriyet tarihinin en büyük hesaplaşması’ cümlesine açıklık getiren Akdoğan şöyle konuştu: "Bu tür önemli davalara birçok açıdan bakmak mümkün. Hangi açıdan baktığınız, değerlendirdiğiniz önem taşıyor. Şimdi bu kadar çok sayıda, toplumun değişik kesimlerinden ve önemli insanların yargılanıyor olması zaten başlı başına önemlidir. Darbe teşebbüsü iddialarının yargının konusu olması ise daha da önemli hale getirmektedir. Benim burada kastettiğim ’hukuki hesaplaşma’ bu açıdan çok önemli."



'Siyasi temizlikleri gerektiriyor'



Akdoğan, "Siyasi açıdan da önemli çünkü siyasi serüvenimiz bu tür siyasi temizlikleri de gerektiriyor. Yani vesayetçi anlayışın, statükocu anlayışın yargı marifetiyle bir şekilde yanlış yapanların yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağının görülmesi, darbe girişiminde bulunan zihniyetin bir şekilde yargı konusu yapılması siyasi açıdan da önem taşıyor" diye konuştu.



'Müebbet ceza almak elbette birilerini üzecektir'



Ergenekon sürecinin tamamlanmadığını söyleyen Akdoğan, "Tabi henüz tamamlanmış değil süreç. Temyiz aşaması var, Yargıtay aşaması var vs. İnsani ilişkiler açısından baktığımızda elbet müebbet hapis cezası almak birilerini üzecektir. Bunun insani bir tarafı vardır" dedi.



'Bitmiş bir durum değil'



’Türkiye’de hala darbe tehlikesi var mı?’ şeklindeki bir soruya Akdoğan, "Tabi bu bitmiş bir durum değil. İnsanoğlunun olduğu her yerde sorunlar da ihtiyaçlar da devam eder. Bu bir mücadeledir. Burada sizin demokratik yapıyı ne kadar koruma altına aldığınız, perçinlediğiniz önemli" diye yanıt verdi.