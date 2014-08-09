Yalçın Akdoğan: Benim siyasi amacım gerçekleşti

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Benim bir siyasi amacım vardı. Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı olması. Bu gerçekleşiyor. Benim siyasi amacım gerçekleşti” dediğini aktardı.

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ile görüşmesinin detaylarını yazısına aktardı.

Selvi’nin Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (9 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan, “Akdoğan: İki başlılık olmaz” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

‘Akdoğan: İki başlılık olmaz’

Yalçın Akdoğan'la konuştum.

'Benim siyasi amacım gerçekleşti' dedi. Yalçın Akdoğan AK Parti'nin Ankara Milletvekili. Bu onun siyasi amacının gerçekleşmesi anlamına mı geliyor.

'Hayır' dedi. 'Benim bir siyasi amacım vardı. Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı olması. Bu gerçekleşiyor'

Peki sadece bu muydu?

'90'lı yıllarda Yeni Zemin dergisini çıkartıyorduk. o zaman hangi kapakları yapmışız diye baktım. Bir sayı kadını, bir gün başörtüsünü kapak yapmışız. Asker- sivil ilişkilerini, laikliği ve Kürt meselesini yapmışız. O günlerde değişim, dönüşüm, askeri vesayetin sonlandırılması ve başörtüsü konusu gündemdeydi. 28 Şubat sürecinde bu sorunların daha da artığını gördük. O zaman ben bu sorunların çözülmesini siyasi hedef görmek istemiştim. Şimdi bir paket olarak bakarsak başörtüsü, imam hatip ve meslek liselerinin katsayı sorunu. Diğer taraftan terör ve Kürt sorunu- nun çözümü.

Bugün baktığımda bunların gerçekleşmiş olmasını siyasi amacın yerine geldiği olarak algılıyorum'

‘Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı bir misyondur’

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı bir misyon olarak görüyor Yalçın Akdoğan.

'İttihat-Terakki'den bu yana gelen iki akım arasındaki mücadelede, benim de uğruna mücadele verdiğim bir akımın zafer kazanması ve yeni Türkiye'nin yolculuğunda önemli kilometre taşı olarak görüyorum. Bunu kişisel bir amacın yerine gelmesi olarak değerlendiriyorum. Ama bu bir veda değil elbette ki.'

AK Parti'nin 2033 vizyonu,2071 hedefi var. Elbette ki bir siyasi hareket olarak yeni hedefine göre kendini bu hedeflere göre hazırlayacak.

Ama bu arada herkes kendi imtihanını verecek.

Yalçın Akdoğan'a bunu sordum.

Önce,' Ben 90 yılların Türkiye'sinden baktığımda birçok siyasi amacın gerçekleşmiş olduğunu kişisel olarak görüyorum. Bu noktada kendimi mutlu olduğunu söyleyebilirim. Bizim siyasette daha ileri hedeflerimiz, ve beklentilerimiz söz konusu değil. Bu bir dava. Bu davaya hizmet edenler şeref kazanıyor. Biz de bu süreçlerin bir parçası olduk. Bundan dolayı da Rabbimiz'e hep şükrettik.' dedi.

Sonra ekledi:

Tecrübe ve yeni kuşaklar

'Şimdi birileri bundan sonrada kendi pozisyonlarını korumak için davaya muhtaç davanın devamı için bizler halen bazı koltukları ve makamları işgal etmeliyiz gibi düşünceler içindelerse bunu dile getiriyorlarsa bir nevi davayı kendi makamları için kullanıyorlarsa bunu doğru bulmam. Bu kuşak önemli bir misyon görmüştür'

Yalçın Akdoğan, 'Yeni Türkiye'nin inşası için yeni kuşaklar' dedi. Bu sözlerini açmasını istedim.

'Yeni Türkiye diyorsak yeni aktörlerin daha genç ve dinamik kişilerin ortaya çıkması kaçınılmazdır'

Peki bu tecrübeli isimlerin tasfiyesi anlamına mı geliyor.

Onu da sordum.

'AK Parti'yi buralara getiren değerli insanlar var. Ortada bir tecrübe var. Bunun başarılı olduğunu söyleyebilmemiz için bunu gençliğe aşılamamızla mümkün. Gençliğe bu misyonu devredebilmeleri ile mümkün. Yoksa ben değerliyim, tecrübeliyim hep ben kalacağım. Bu anlayış çıkmaz sokaktır'

Lider aramıyoruz

AK Parti'nin önünde zorlu bir süreç var. Başbakan kim olacak, Genel Başkan ve Başbakan ayrı mı olacak.

Ben bunu sordum. Yalçın Akdoğan, 'Önce şu tespiti yapmamız lazım. Bu hareketin bir lideri var. Sayın Başbakan bu hareketin lideridir. Bundan sonra lider aramıyoruz. Lider belli, biz genel başkan seçeceğiz'

Genel Başkan ve Başbakan ayrı olmaz

Bu tespitten sonra soruma döndü ve 'İki başlılık olmaz' dedi. İşte sözleri:

'Sayın Başbakan'ın, Genel Başkan ve Başbakan'ın aynı kişi olması vurgusunun çok önemli görüyorum. Bu ikisinin ayrı olması ikilik meydana getirir. Parti bütünlüğüne zarar verir. Yeni fitnelere kapı açar ve seçilen Başbakan güçlü olamaz. Teşkilat bir bütün olarak arkasında durmazsa aynı zamanda teşkilatın başkanı olmazsa, partinin başkanı olmazsa bir Başbakan zayıf Başbakan olur. Genel başkan da Başbakan olmazsa burada bir sorun yaşanır. Bunu daha önceden gördük. Ne sorunlar olacağını test ettik. Yönetilebilir bir hükümet, yönetilebilir bir parti, yönetilebilir bir ülke olmasını istiyorsak bunun aynı kişiler olmasını gerektirir. Yönetimde paralelliği, ikiliği bu ülke kaldırmaz. Sayın Başbakan bunu yaşadı, tecrübe etti. Yönetimde ikilik olmaz. Bir köyde iki muhtar olmaz. İki muhtar bir köyü yönetemez.