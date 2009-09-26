Son 2 maçta toplam 2 dakika görev alan Alanzinho, Gabriç'in yerine oyuna girdi. Ancak futboluyla hayal kırıklığı yaratan Brezilyalı, 81'de Yattara ile değişirken, tribünler bu sırada 'Yalanzinho' diye bağırdı.

Trabzonspor’un Brezilyalı yıldızı Alanzinho, dün hayal kırıklığı yarattı. Drago Gabriç midesinden rahatsızlanınca, ikinci yarıda sahaya çıkan orta saha futbolcusuna teknik direktör Hugo Broos sadece 36 dakika tahammül etti. 45’te sahaya giren Alanzinho, 81. dakikada yerini Yattara’ya bıraktı.

Alanzinho neden oyundan alındığını anlamazken, yedek kulübesine uğramadan sinirli bir şekilde direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Bir türlü sakinleşmeyen Brezilyalı oyuncu, formasını yere fırlattı. Bu dakikadan sonra tribünlerin tepkisi iyice arttı. Başkent’teki Trabzonsporlu taraftarlar ‘Yalanzinho’ diye tepkilerini gösterirken, Alanzinho ilginç bir şekilde tribünleri alkışladı.

İlk 2 maçta 11’deydi

Bu sezon ilk iki maçta Broos’un ilk 11’de görev verdiği Alanzinho, daha sonra büyük bir form düşüklüğü yaşamıştı. 3. hafta Manisa deplasmanında sonradan oyuna giren Brezilyalı, sonraki maçta Bursa karşısında görev almamıştı. Yıldız futbolcu, İstanbul Belediye ve Antalyaspor maçlarında ise toplam 2 dakika forma giyebilmişti.