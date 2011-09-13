Yalanı gözden okuyan makine!

T24 - Bradford Üniversitesi'nde üretilen makine, kişinin yüzündeki değişimlere bakarak yalan söyleyip söylemediğini tahmin ediyor. Bu amaçla ısıölçer bir kamera göz çevresindeki kan akışını kontrol ediyor. Sonra bu veriler bir bilgisayara aktarılarak konuşan kişinin kaç kere yutkunduğu, gözlerini kırpıştırdığı ve dudaklarını ısırdığı gibi bilgilerle birleştiriliyor.



Makinenin şimdilik yalancıları belirlemede yüzde 70 başarı sağladığı belirtiliyor. İngiliz araştırmacılar yeni yalan makinesini bu yıl içinde İngiltere'deki havaalanlarında denemeyi umuyor. Araştırmacılar denemeler başlayana dek başarı oranını yüzde 90'a çıkaracaklarını söylüyor.



BBC Bilim muhabiri Matt McGrath ise yalan makinesi teknolojisinin 1921'deki ilk örnekten bu yana fazla değişmediğini hatırlatıyor. McGrath, yeni yöntemin en büyük farkının yalan makinesine bağlanmayı gerektirmemesi olduğunu, bu nedenle de istihbaratçılar tarafından tercih edileceğini belirtiyor.



İngiliz araştırmacılar da polis ve göçmenlik bürosu yetkililerinin ilk müşterileri arasında olmasını umduklarını kaydediyorlar. Ayrıca buluşlarının Parkinson hastalığı ve bunama vakalarını teşhis etmekte de yararlı olabileceğini belirtiyorlar.







