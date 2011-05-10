-YALAN SÖYLEYEREK DOPİNGTEN KAÇAN ATLETLERE CEZA ATİNA (A.A) - 10.05.2011 - Atina'da 2004 yılında organize edilen Olimpiyat Oyunları'nda doping kotrolünden kaçarak, trafik kazası geçirdiklerine ilişkin ifade veren ünlü atletler Katerina Thanu ile Kostas Kenderis'in davalarının görüldüğü mahkeme, her iki sporcuyu da hapis cezalarına çarptırıldıkları bildirildi. Yunan medyası, 3 yargıçlı Atina Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar çerçevesinde, Thanu ile Kenderis'i 31'er ay paraya dönüştürülebilen hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Haberlerde, atletlerin trafik kazası geçirdiğine ilişkin rapor veren veya konuya adı karışan Atina KAT hastanesinde görevli 7 doktorun ise 6 ile 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldıkları belirtilirken, kazaya ilişkin ifade veren ve kimlikleri açıklanmayan 1. ve 2. görgü tanıklarının da 15 ve 7 ay hapis cezaları aldıkları kaydedildi. Cezaların tümünün ertelenebilir ve paraya çevrilebilir olduğu, ceza alanların ise önümüzdeki 10 günlük süreçte temyize başvurabilecekleri bildirildi. Thanu, 2000 Sydney Olimpiyatları 100 metre bayanlar müsabakasında gümüş madalya almış, 200 metre erkeklerde ise Kenderis Olimpiyat şampiyonu olmuştu. Thanu ile Kenderis, Atina 2004 Olimpiyatlarında, ''12 Ağustos gecesi motorsiklet kazası geçirdiklerini, bu nedenle doping testine gelemediklerini'' savunmuşlardı.