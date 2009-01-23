Yalan rüzgarı Güiza!



Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Daniel Güiza'nin aralık ayında sevgilisi Nuria Bermudez'den ayrılması, paparazzi basınının halk arasında yakından takip edildiği İspanya'da tartışma konusu oldu.



İspanyol özel televizyon kanallarındaki paparazzi programlarında Nuria ile Güiza'nın ayrılma sebepleri üzerine polemikler yapılırken, İspanyol futbolcudan bir çocuğu olan Nuria'nın, Güiza'nın kendisini aldatmasından dolayı ayrıldığı iddia ediliyor.



Tartışmalar en çok Güiza'nın ailesi ile Nuria arasında yaşanırken, Antena 3 kanalındaki bir paparazzi programına katılan Güiza'nın annesi Josefa, ''Onun boğazını keseceğim'' dediği Nuria'yı ''yalancı olmak ve oğlunu çalmakla'' suçladı. Anneannesinin ölümünden dolayı canlı yayına katılamadığı belirtilen Nuria'nın gelecek günlerde programa gelerek, Güiza'dan ayrılmasındaki gerçeği anlatacağı da açıklandı.



Tartışmalarda Güiza'nın Nuria'dan ayrıldıktan sonra yeni sevgilisinin, ailesinin yaşadığı Jerez kentinden 20 yaşındaki bir kız olduğu ileri sürüldü.



Bu arada tartışmalara Güiza'nın eski karısı olan ve İspanyol futbolcudan bir çocuğu olan Rocio Aranda da katıldı. Televizyona demeç veren Aranda, Güiza'nın yeni sevgilisini tanıdığını ve Nuria'nın neler yaşadığını çok iyi anladığını söyleyerek, ''Güiza, doğası gereği sadık olmayan bir adam. Artık biraz baba olsun, olgunlaşsın ve bu işleri bıraksın'' şeklinde konuştu.

