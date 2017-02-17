'Yalan haber şehri' şimdi de video üretiyor

'Yalan haber şehri' olarak tanımlanan Makedonya'nın Veles şehrinde, ABD Başkanlık Seçimleri boyunca yalan haber yazarak para kazanan gruplar video üretmeye başladılar.

Google ve Facebook gibi şirketlerin reklam teknolojileri sayesinde, internet sitesi kurup içerik üretenler viral olan hikayelerden para kazanabiliyor.

Dolayısıyla yalan haber yazıp Facebook'ta paylaşmak Makedonyalılar için oldukça kazançlı bir meslek.

Veles'tekiler şimdi de Facebook canlı videoları üzerinden viral olmayı deniyor.

Yarattıkları uzun, sessiz ve değişmeyen bir görüntü içeren videolarla anket yapıyorlar.

Mesela, videolardan birinde kullanıcıların "Ülkemiz Amerika'nın en iyi başkanı kimdir?" sorusuna cevap olarak Donald Trump, Barack Obama ve George Bush arasından 'tepki butonlarıyla' oy kullanmaları bekleniyor.

Facebook algoritması nedeniyle kullanıcılar ankete 'tepki butonlarıyla' yanıt verdikleri zaman, başka kullanıcıların da videoyu görme olasılığı artıyor.

Ancak kullanıcılar değişmeyen görüntü içeren videolara olumsuz tepki gösterince Facebook, "Aldığımız geri dönüşlere karşılık tek bir görüntü içeren ve oy verdirmeye yönelik Facebook Canlı videolarını azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

Anket videoları fikir ölçüyor gibi görünseler de özellikle Trump destekçilerin üye olduğu gruplarda paylaşılıyor olmaları sonucun çoktan belli olduğuna işaret ediyor.

Videolarda yalan bilgiler veya çarpıtılmış hikayeler işlenmiyor ancak videolar kullanıcıları yalan haberlere çekebiliyor.

Veles'in yalan haber yazarlarıysa siyasetle ilgilenmediklerini, yalnızca para kazanmayı umursadıklarını söylüyorlar.

Aralık'ta BBC'ye konuşan bir yalan haber yazarı, "Buradaki gençler Amerikalıların kime oy verdikleriyle ilgilenmiyorlar. Yalnızca para kazanmaktan ve pahalı kıyafetler almaktan zevk alıyorlar" demişti.