T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'Yalan haber şehri' şimdi de video üretiyor

'Yalan haber şehri' olarak tanımlanan Veles'de, ABD Başkanlık Seçimleri boyunca yalan haber yazarak para kazanan gruplar video üretmeye başladılar.

17 Şubat 2017 21:45

'Yalan haber şehri' olarak tanımlanan Makedonya'nın Veles şehrinde, ABD Başkanlık Seçimleri boyunca yalan haber yazarak para kazanan gruplar video üretmeye başladılar.

Google ve Facebook gibi şirketlerin reklam teknolojileri sayesinde, internet sitesi kurup içerik üretenler viral olan hikayelerden para kazanabiliyor.

Dolayısıyla yalan haber yazıp Facebook'ta paylaşmak Makedonyalılar için oldukça kazançlı bir meslek.

Veles'tekiler şimdi de Facebook canlı videoları üzerinden viral olmayı deniyor.

Yarattıkları uzun, sessiz ve değişmeyen bir görüntü içeren videolarla anket yapıyorlar.

Mesela, videolardan birinde kullanıcıların "Ülkemiz Amerika'nın en iyi başkanı kimdir?" sorusuna cevap olarak Donald Trump, Barack Obama ve George Bush arasından 'tepki butonlarıyla' oy kullanmaları bekleniyor.

Facebook algoritması nedeniyle kullanıcılar ankete 'tepki butonlarıyla' yanıt verdikleri zaman, başka kullanıcıların da videoyu görme olasılığı artıyor.

Ancak kullanıcılar değişmeyen görüntü içeren videolara olumsuz tepki gösterince Facebook, "Aldığımız geri dönüşlere karşılık tek bir görüntü içeren ve oy verdirmeye yönelik Facebook Canlı videolarını azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

Anket videoları fikir ölçüyor gibi görünseler de özellikle Trump destekçilerin üye olduğu gruplarda paylaşılıyor olmaları sonucun çoktan belli olduğuna işaret ediyor.

Videolarda yalan bilgiler veya çarpıtılmış hikayeler işlenmiyor ancak videolar kullanıcıları yalan haberlere çekebiliyor.

Veles'in yalan haber yazarlarıysa siyasetle ilgilenmediklerini, yalnızca para kazanmayı umursadıklarını söylüyorlar.

Aralık'ta BBC'ye konuşan bir yalan haber yazarı, "Buradaki gençler Amerikalıların kime oy verdikleriyle ilgilenmiyorlar. Yalnızca para kazanmaktan ve pahalı kıyafetler almaktan zevk alıyorlar" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Veles ABD Başkanlık SeçimleriMakedonya VelesABD Başkanlık SeçimleriFacebookMakedonyalılarAmerikaDonald Trump Barack ObamaGeorge BushFacebook CanlıTrumpBBCAmerikalılarınYalnızca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24