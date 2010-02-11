'Yala Ama Yutma' için merdiven lazım

T24 - İki gazetenin, ev sahipliği yapacağı oyunla ilgili yayınlarının ardından mühürlenmesiyle gündeme gelen Beyoğlu'ndaki Kumbaracı50 sahnesinin, yangın merdiveni yapılır yapılmaz açılacağı açıklandı.



Çağdaş tiyatronun önemli isimlerinden Özen Yula'nın, henüz prova aşamasındayken şiddetli tepkilere mağruz kalan oyunu ‘Yala Ama Yutma’nın sergileneceği Kumbaracı50 sahnesi mühürlenmişti.



Vakit Gazetesi ve Milli Gazete'nin ‘ahlaksız oyun’ iddiasıyla başlattığı kampanyanın hemen ardından gelen bu mühürlenme, akıllara bazı soru işaretlerini getirmişti.



Ntv'de Can Dündar'ın sunduğu Canlı Gaste programına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, herhangi bir siyasi engelleme olmadığını tiyatronun yangın merdiveninin inşasıyla birlikte oyunun sergilenebileceğini söyledi.



Demircan, “Ben onlara destek olurum. İstanbul’da, Avrupa Kültür Başkenti’nde böyle şey olmaz. Oyun tarihi olarak 15 Şubat görünüyor. O tarihe kadar merdiven yapılır, oyun da sergilenir. Orada bir tehlike yaşansa, yangın olsa bundan biz sorumlu oluruz. Önlemleri almak gerekiyor. Biz oyuna karşı değiliz” şeklinde konuştu.



Topun ağzında olmak hoş değil diyen oyuncu Ayça Damgacı, Vakit gazetesinin tiyatro oyununu sürekli gündemde tutmasıyla olayın bu boyutlara gelmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi. Oyunu sahnelemek için ellerinden gelen gayreti gösterceklerini vurguladı.



Yala ama Yutma'nın yazarı Özen Yula, oyununun hiciv ve politik unsurları taşıdığını ve yazarken bunların yaşanbileceğini düşünmediğini söyledi. Yola szölerine şöyle devam etti: "Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul'da, neden bunca zamandır böyle bir durum yokkken aniden zabıtalar tiyatroya kontrole gidiyor. Olayla ilgili Amerika'nın tiyatro kesiminden destek aldım. Bu konuyu iredeleyecekler ve gereken yardımı yapacaklar.





