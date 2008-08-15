Yakup Kılıç çeyrek finalde

Tempo24-



Milli boksör Yakup Kılıç, 57 kiloda Japon rakibi Satoşi Şimuzi'yi mağlup ederek çeyrek final vizesi aldı.Karşılaşmanın ilk raundu 3-3 sonuçlanırken, başa baş geçen ilk raundun ardından, Yakup Kılıç tecrübesini göstermeye başladı ve ikinci raundu 9-4 önde kapadı.



Üçüncü raundada yorulmaya başlayan Yakup Kılıç, savunmaya geçti ve farkı korumayı bildi. 10-6 boksörümüzün üstünlüğü ile tamamlanan üçüncü raundun ardından farkı korumayı amaçlayan Kılıç, 12-9'luk skorla rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıktı.



Kılıç, çeyrek finalde 18 Ağustos Pazartesi günü TSİ 15.00'de Cezayirli rakibi Abdülkadir Chadi ile karşılaşacak. Kılıç, bu müsabakayı da kazanması durumunda bronz madalyayı garantileyecek.

