Yakub Saygılı'nın da aralarında olduğu 5 polis tutuklandı, gerekçe darbeye teşebbüs

22 Temmuz operasyonunda mahkemeye ilk posta sevk edilen 12 polisten Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Arif İbiş, Mustafa Demirhan ve Hüseyin Korkmaz TCK 312/1'den yani darbeye teşebbüsten tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cem Tursun’un haberine göre, 22 Temmuz Operasyonu'nun 3. dalgasında gözaltına alınan Eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı ve eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yardımcısı Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 7 polis ise serbest bırakıldı.

22 Temmuz Operasyonu'nun 3. dalgasında mahkemeye sevk edilen 12 polisten aralarında eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 5 polisin TCK 312/1 maddesi "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Önceki gün adliyeye sevk edilen 17 kişiden tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 12 kişinin sorgusu Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğince yapıldı. Sorgu dün gece biterken hakim Bekir Altun kararını bu sabah açıklayacağını belirtti. Hakim Altun, eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yardımcısı Kazım Aksoy, polisler Arif İbiş, Mustafa Demirhan ve Hüseyin Korkmaz'ın tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik 6 kişiyi yurtdışına çıkış yasağı koyarak toplam 7 kişinin ise serbest bırakılmasına hükmetti.

Dün adliyeye sevk edilen 16 kişiden tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 8 kişinin ise sorgusu devam ediyor.