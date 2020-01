Yakub Saygılı: İstanbul Adliyesi'nde rehine durumu var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Temmuz günü gece 1.30’da gözaltına alınan polislerin adliyeye sevklerinin ardından gözaltı sürelerinin dolmasına rağmen halen hakim karşısına çıkartılmamaları adliyede gerginliğe neden oldu. Gözaltındaki polisler adliyede oturma eylemi başlatırken, eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, yaşananları Twitter hesabından an be an paylaştı. Saygılı’nın adliyede yaşananlarla ilgili tweetleri şöyle;

“İstanbul Adliyesinde rehine durumu var. Gözaltı süreleri 1.30’da dolan ve hala hiçbir mahkemeye çıkarılmayan şüpheliler 14 saattir adliyede rehin tutuluyorlar. Mevzuata göre dün saat 14’den önce mahkemeye çıkarılmaları gerekirdi. Bu sucun adı hürriyeti tahdittir. Bu sebeple kendilerini 14 saattir alıkoyan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundular. Etrafları çevik kuvvet tarafından sarıldı. Mahkeme dilekçeleri kabul etmeyip topu savcıya atıyor. Savcı ortalarda yok. Gözaltına alınanların 4 günün sonunda hakim karşısında olması kesin hükümdür. Bu 14 saatin hesabını kim nasıl verecek çok merak ediyorum. İstanbul Emniyeti 140 rehine müzakereci eğitmişti. Tam zamanı. İçlerinde uzak diyarlara sürmediğiniz kaldıysa tabi.”

Öte yandan adliyede bulunan bir şüpheli yakını olayı şöyle anlattı: “yakınlarımız gözaltı süreleri dolmalarına rağmen halen hakim karşısına çıkarılmadı. Haklarındaki gözaltı kararının süresi dolduğundan ve hakim bulunamadığından biz gidiyoruz dediler. Adliyeden ayrılacakları zaman da çevik kuvvet ekipleri önlerini kesti. Ankara’da bulunan avukatlarımız HSYK’ya gitti. Bu yaşananlar tam bir hukuk skandalıdır. Gözaltı kararı bitmiş insanları kimse burada alıkoyamaz. Bu suçtur.”