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Yakub Saygılı, CHP'li komisyon üyeleri ile görüşecek

AKP'li Soruşturma Komisyonu üyelerince dinlenmesine gerek görülmeyen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten Yakub Saygılı'yı, yarın CHP'li üyeler ziyaret edecek

11 Aralık 2014 21:07

Hülya Karabağlı

Meclis Soruşturma Komisyonu'nun AKP üyeleri tarafından listesi kabul edilmeyen CHP, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını yürüten eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı'yı Silivri Cezaevi'nde ziyaret ederek bilgisine başvurucak.

CHP'li Soruşturma komisyon üyeleri Rıza Türmen, Osman Korutürk, Erdal Aksünger ve Emre Köprülü'nün yarın 17 ve 25 Aralık soruşturmasını yürüten eski emniyetçilerden yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hakında bilgi alacakları öğrenildi.

 

Saygılı, komisyona 20 sayfalık mektup yazmıştı

 

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bir süre önce Soruşturma Komisyonu’na mektup yazmıştı.

Operasyonun ardından önce görevden alıan, , daha sonra meslekten ihraç edilen Saygılı, 20 maddelik mektubunda, komisyona ifade vermek için başvuruda bulunduğunu ancak aylar geçmesine rağmen çağırılmadığın söylemişti.

 

'Mali Şube için neden İHA kullanıldı?'

 

Saygılı mektubunda, "KOM Daire Başkanı neden Teknik Şube Müdürü'ne ve İstanbul Mali Şube Müdürü'ne ‘Geçmişte ve günümüzde Reza Zarrab’ın telefonu dinlendi mi?’ diye sormuş ve ilgili bilgileri istemiştir? Bu talimatı kendisine kim vermiştir? İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş, kimden talimat alarak, Reza Zarrab ve grubu ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını anlamak için bir adli kolluk birimi olan Mali Şube Müdürlüğü ekiplerini takibe almış ve bu izleme için insansız izleme aracı (İHA) da dahil kamu kaynaklarını kullanmıştır?

Konu kendisine ve o dönem yardımcısı olan 4. sınıf Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz’a sorulmalı. Konunun Muammer Güler’in ‘Bu konu ile ilgili şahsen ben ilgileneceğim.’ demesinin hemen arkasından cereyan etmesinin araştırılması gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

 

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