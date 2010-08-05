-YAKŞİÇ:SIRBİSTAN YETERLİ DESTEĞİ VERMİYOR PRİŞTİNE (A.A) - 04.08.2010 - Kosova Sırplarının lideri Marko Yakşiç, Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Yeremiç'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kosova'daki Sırpların gerçek durumunu ortaya koyamadığını ileri sürerek, ''Sırbistan bize yeterli desteği vermiyor'' dedi. Yakşiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Kosova'nın bölünmemesi konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koyması gerektiğini kaydederek, ''Sırbistan, Rusya'ya daha fazla dayanmalıdır. Çünkü Rusya'nın desteği olmadan Kosova korunamaz'' diye konuştu. Uluslararası Adalet Divanı'nın Kosova'nın bağımsızlık ilanının yasal olduğu yönünde karar almasının Sırbistan'ın yanlış politikasını ortaya koyduğunu ifade eden Yaksiç , ''Sırbistan, Kosova konusunda detayları atlamadan çok daha duyarlı bir dış politika izlemelidir'' dedi.