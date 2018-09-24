Yaklaşık iki yıldır cezaevinde bulunan Yüksekdağ hakim karşısında: Adalet talep etmiyorum

Yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu yargılandığı davanın 7. duruşması Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DTK faaliyetlerinin suç unsuru yapıldığı birinci fezlekesine dair savunma yapan HDP önceki dönem Yüksekdağ, “Adalet talep etmiyorum, en azından gerçeğe biraz saygı duyulabilir. DTK benim yöneticisi olmaktan onur duyacağım bir şeydir ama bir hukuk insanı iddianamede yalan uyduramaz” dedi. Mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davanın 7’nci duruşması Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Sincan Cezaevi Kampüsü’nde yapılan duruşmayı HDP Milletvekilleri ile Avrupa Parlamentosu’ndan bir heyet izledi. Duruşma salonuna 40 kişilik izleyici kotası getirilirken, sarı basın kartı olmayan gazeteciler alınmadı. Kimlik tespiti ardından davaya gelen belgeler okundu.

Ardından savunmasını yapan Yüksekdağ, fezlekeler hakkında konuşacağını belirterek, öncelikle siyasi sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Yüksekdağ, “Bizler siyasi saiklerle yargılanan ve yargı tehdidi ile karşı karşıya olan insanlar olarak her duruşmada siyasi tutumlarla karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

"Ayhan’ın mücadelesi önünde minnetle eğiliyorum"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Vekilliği düşürülen HDP’li İbrahim Ayhan’ın vefatına ilişkin Yüksekdağ, “Ayhan’ın vefatı bu ülkenin Meclis’indeki, memleketteki siyaset durumunu çok açık özetliyor. Bizlerin değil belki ama Türkiye’deki siyaset kurumunun trajedisini resmediyor. Ayhan, kendi temsil ettiği ilde yaşamadı ve ölmedi. Bu ülkedeki birçok değerin yaşadığını yaşadı. Nazım Hikmet bunlardan biridir, yıllar sonra hatırlandı. Ahmet Kaya, Yılmaz Güney bunlardan biridir. Adını sayamayacağım çok sayıda sanatçı, aydın, siyasetçi bu ülkeye çok şey katan ve öldükten sonra onların mirasıyla beslendiğimiz insanlardır. Ama ne yazık ki Cumhuriyet tarihi boyunca hala deneyimlerden ders çıkarmak gibi bir olgunluğa ulaşılamamıştır. Bu halkı temsiliyet makamında onurlandırmış bir insan, İbrahim Ayhan, Güney Kürdistan’da sürgünde yaşamını yitirdi. Onun anısı ve mücadelesi önünde minnetle eğiliyorum. Ruhu şad olsun” diye konuştu.

“Siyasi iktidar onun kıymetini bilmemiş olabilir ama Türkiye halkları onun değerini her gün yeniden keşfedecek ve yüceltecek” diyen Yüksekdağ, barış, demokrasi, özgürlük ve insanlık değerleri uğrunda mücadele eden ve yaşamını yitiren herkesi minnetle andığını, Türkiye halklarına ve Ayhan’ın ailesine başsağlığı dilediğini söyledi. Bugün defnedilecek Ayhan’ın cenazesine HDP’li Eş Genel Başkanlar ve milletvekillerin gittiğini söyleyen Yüksekdağ, kendisinin de yüreğiyle orada olacağını belirtti.

DTK savunması

Değerlendirmeleri ardından tutuklanmasına gerekçe yapılan birinci fezlekeye dair Yüksekdağ, şu savunmayı yaptı: “Dava dosyasında bulunan birinci fezlekenin konusu Demokratik Toplum Kongresi’dir (DTK). Bizlere örgüt üyeliği ve yöneticiliği iddiasının dayandırıldığı fezlekedir. Nedir bu DTK faaliyetleri? Binlerce insan bu nedenle yargılanıyor? Öncelikle şunu belirteyim; DTK yargılamaları oldukça yenidir. DTK 11 yıllık bir sivil toplum kuruluşudur ancak yargılama geçmişimiz 2 yıllık bir sürece dayanır. DTK ile ilgili açılan bütün davaların siyasi saikler taşıdığını tespit etmeliyiz. DTK’nin bu suçlamaları hak edecek bir faaliyeti var mıdır? DTK bir bölgesel demokratik kitle örgütüdür, Kürt sorununda çözüm sürecinin zeminini oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluş tarihi 2007’dir. Bu yıl hatırlarsınız çözüm sürecinin daha sesli tartışıldığı bir dönemdi. Oslo süreci, İmralı ile görüşmeler bunlardan birisidir. Devlet ile Öcalan arasındaki görüşmeler daha sistematik başlatılmıştır. 2011’den sonra da faaliyetlerini çok açık bir konseptle sürdürmüştür. 2 yıl önce DTK faaliyeti yürütmek suçuyla insanlar gözaltına alınıyor ama daha öncesinde DTK ile ilgili hiçbir suçlama söz konusu değil. Kürt sorununun çözümü başlığında muhatap olarak görülmektedir bu kurum. Çok organik bir yapılanma değildir, neredeyse bir suç örgütü ile yer alıyor fezlekede. Ben acı acı güldüm. Bir dernek düşünün; üyeleri vardır, denetleme kurulu vardır, demokratik bir hiyerarşisi vardır. Ama DTK yan yana dizilmiş bileşenlerin yapılanmasıdır. DTK yapısı, içerisindeki demokratik, sivil karaktere vurgu yapmak için kendisini eşitlikçi, yatay bir biçimde ifade etmiştir. Daimi meclis vardır, bu da kendisini kısa sürelerde yeniler. Bileşenlerinin her biri kendi içinde bağımsızdır.

"DTK’ye yaklaşım siyasi iktidarın utançlarından birisidir"

İktidar, Kürt sorununun demokratik şekilde çözmekten vazgeçtiği gün DTK terörize edilmeye başlandı. HDP’ye yönelik tavrı da marjinal bir biçimde değişti. Kendisini reddedecek kadar değişti. Karakter sahibi olanlar bir gün öncesi ile bugünün uyumlu olmasına özen gösterir ama ben siyasi iktidardan böyle bir tutum beklemiyorum zaten. DTK’ye yaklaşım da siyasi iktidarın utançlarından birisidir. Kürt sorununda çözümden vazgeçildikten sonra DTK terörist ilan edilmiştir.

"DTK faaliyetlerinin suç unsuru olarak tanımlanması hukuka aykırı"

Bu memlekette DTK ile ilişkili soruşturma yürütmek istiyorsanız bu mahkeme salonları yetmez. DTK’nin mitingine gitmiş yüzbinlerce insanı ne yapacaksınız? Yüzbinlerce Kürde dava mı açacaksınız? Yüzbinlerce insanı yargılayacak bir mahkeme salonu var mı? DTK faaliyetlerinin suç unsuru olarak tanımlanması akla ve hukuka aykırıdır. Siyasi iktidar ne yaptığını bilmeden DTK’yi terör örgütü uzantısı ilan etmiştir. Peki, DTK terör örgütü uzantısıysa şu soruyu sormak bizim hakkımız: Böyle bir örgütle bu ülkenin bakanları, Meclis Başkanı ve iktidar temsilcileri neden sabahlara kadar mesai yaptı? İktidar kendisi açıklayamadığı şeyleri hukukun önüne atıyor.

Size bir dizi belge vereceğim. DTK ile bu iktidarın çalışmaları çok uzak tarihlerde olmadı. Bir siyasi iktidar düşünün terör örgütü uzantısı ilan etmeden önce bir dizi görüş alışverişinde bulunuyor, evet karşıt görüşler, bir takım mücadele elbette var ama bir taraftan çok köklü konularda diyaloglar kuruluyor. Bunları ne yapacağız? Meşhur lafları vardı ya ‘kandırıldık’, hadi kandırdılar diyelim, ne oldu siz uyandıktan sonra, DTK nasıl terör örgütü oldu? Bunun yine hiçbir ispatı yoktur. Ne yapmış DTK, demiş ki ‘gelin yeni anayasa meselesini tartışalım, silahlar konuşuyor, insanlar ölüyor, bu ölümler dursun, biz bütün taraflara çağrı yapıyoruz gelin konuşalım.’ DTK ‘artık oluk oluk kan akmaya başlamışken bu ölümleri durduralım’ demiştir, yapması gerekeni yapmıştır. Terör örgütü uzantısı ilan edildikten önce de sonra da. Ama siyasi iktidar kendi eylemine sahip çıkma basiretini göstermiyor.

Meclis’e davet edildi

Çözüm süreci derken, pragmatist anlamda sadece Kürt sorununun dar milli sorunlar içerisinde çözülmesi beklenmiyordu. Sadece Kürde değil herkese hakkı olanın verilmesiydi. Kadına, gence, memura, işçiye nasıl bir hakkı hak ediyorsa onu vermektir. Asıl verdiğimiz mücadele, hayatı kazanma mücadelesidir. Bu ülkenin yurttaşının ekmeğe değil, sadece bir hayata ihtiyacı vardır. Demokrasi varsa hayat vardır. O süreç içerisinde ne yazık ki siyasi iktidar kendi gelecek kaygısını düşünerek, memleketi kendi ihtiyaçlarına uydurmak için o zemini tepmiştir. DTK de o zeminin oluşturduğu bir yapıdır. Siyasi iktidar da kendisini muhatap kabul edebileceği bir toplumsal mekanizmaya ihtiyaç duymuştur. Diyarbakır’da DTK’nin kuruluşu içinde AKP vekilleri vardır. Ne enteresan değil mi, Ensarioğlu başta olmak üzere hiçbirinin hakkında bir soruşturma yok. Bunlar DTK kongresinde delege olarak yer almıştır. Onların belgelerini de heyetinize sunacağım. Sorun katılmaları değil, sorun yapmadıkları, attıkları adımları atmaktan vazgeçmiş olmalarıdır. Aynı DTK çözüm süreci kapsamında Meclis’e davet edilmiştir, eşbaşkanları Meclis’e gitmiştir. Anayasa uzman komisyonunun Meclis Başkanı imzası ile DTK’ye gönderdiği davet vardır.

"Davaya bakanların çoğu tutuklanmış"

6 ay önceydi, FETÖ davasından yargılanan bir polis memurunun duruşması yapılıyor. Polis memuru kendisini şöyle savunuyor; ‘Bu iktidar benden DTK ile ilgili Diyarbakır’da belgeler hazırlamamı istedi ve ben 20 bin sayfa DTK ile ilgili, KCK ile ilgili, Diyarbakır’daki sivil toplum kuruluşları ile ilgili doküman hazırladım.’ Bunu sitem etmek için söylüyor. Gerçek anlamda bir hukuk mekanizması olsa yargıya yanlış delil sunmak suçunun da itirafıdır bu. Bu açıklama DTK ile ilgili ‘terör örgütü uzantısıdır’ diye hazırlanan dosyaların nasıl yaratıldığını çarpıcı bir biçimde gösteriyor. Öyle bir zihniyetle karşı karşıyayız ki, siyasi tasfiye operasyonlarını başlatmış, diyor ki; ‘bana belge yaratacaksın.’ Ve emniyet kurumları dayanak üretmek için çalışıyorlar. Bu çalışmayı yaparken nesnel verilere dayanmadıkları için yalanlarını ortaya çıkaracak birçok boşluk bırakıyorlar. Ayrıca davaya bakan savcı ve hakimlerin çoğu da tutuklanmıştır.

"Sadece çıplak gerçeği söylüyorum"

DTK ile ilgili iddianamede ifade edilen noktaların hiçbirinin güncel olarak da, tarihsel olarak da doğru olmadığı ortada. Yanlış o kadar özgürce karşımıza çıkarılıyor ki doğrunun neden doğru olduğunu kanıtlamak bize düşüyor. Böyle bir şeye zorunlu değiliz aslında. Bugün sürdürülen yargılamalar için çetin bir mücadele vermemizi gerektiriyor. Ben sadece çıplak bir gerçeği söylüyorum ama sorun şu; nasıl bu kadar çıplak olan gerçek böyle çarpıtılabilir. Bunun hukukla ilgisi yok. Sadece kanuna bağlılığı esas alsa böyle çarpıtmalardan bir iddianame yürütülemez.

"Bir toplum gördüğünü söyleyemiyorsa o toplum çürür"

Ben en azından mücadele veriyorum. Ama toplumun büyük kesimini ne hale getirdiler. Bir toplum açısından bu kadar trajik bir durum olabilir mi? Bütün devlet kurumları bu soruya cevap vermelidir. Yargı da yasama da hepsi sorumludur. Türkiye toplumunu kişiliksizleştirilen bir despotik anlayış sürdürülüyor. Bir toplum gördüğünü söyleyemiyorsa o toplum değersizleşir, çürür. Biz ister hapishanede ister dışarıda olalım, mücadele yürütüyoruz. Ancak herkesin bu mücadeleyi vermesi lazım. DTK, bu ülkenin demokrasi kültürünün ürettiği en saygın kurumlardan birdir. DTK, bu ülkede analar ağlamasın, evlatlar ölmesin diye kurulmuştu. Ben bu zamana kadar katıldığım bütün çalışmalarına saygı duyarak katıldım. Kongrelerine, konferanslarına katılmışımdır, ortak açıklamalar yapmışızdır. Bunlar bizim görevimizdir ve DTK benim çalışmaktan onur duyduğum kurumlardan birisidir.

"DTK bir suç örgütü değildir"

DTK faaliyetleri içinde olmak gibi bir suç isnadı olamaz. DTK bir suç örgütü uzantısı değildir, bir suç örgütü uzantısı olduğunu iddia eden iddia makamı gerekçelerle açıklamak zorundadır. Bir terör örgütü uzantısı olduğunu iddia edebilmesi için dayanakları olması gerekiyor, böyle bir dayanak söz konusu değildir. Eğer bu iddiada ısrar edilecekse DTK faaliyetleri bütün boyutları ile incelenmek zorundadır. DTK faaliyetlerine sadece ben katılmadım bu ülkenin bakanları, başbakanları ve çözüm sürecinde DTK eşbaşkanlarının resmi olarak temsil edilmesini sağlayan iktidar temsilcileri bu soruşturmanın kapsamına alınmalıdır. Satır aralarına saklanmış gerçeklerin üzerinin açılması ve soruşturmanın genişletilmesi gerekir. Çözüm süreci boyunca DTK Eşbaşkanı doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı faaliyet yürüten Kamu Güvenliği Müsteşarı ile bakanlarla görüşme yaptı. Bunların her birisi göz önünde bulundurulmalı. Neye göre birilerini DTK faaliyeti ile yargılıyorsunuz cevap verilmesi lazım.

"İçler acısı bir iddia"

Ben HDP Eş Başkanı olduğum için DTK’nin doğal delegesiymişim, eş genel başkan olduğum için de yöneticiymişim. İçler acısı bir iddia. Ben HDP’nin eş genel başkanlığını yapmış birisi olarak başka bir kurumun eş genel başkanı olacağım ve göğsümü gere gere onun arkasında durmayacağım! Her şeyden önce akla aykırı. Adalet talep etmiyorum, en azından gerçeğe biraz saygı duyulabilir. DTK benim yöneticisi olmaktan onur duyacağım bir şeydir ama bir hukuk insanı iddianamede yalan uyduramaz. Bizler yaptığımız çalışmaların sonuna kadar arkasında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki barış, demokrasi, özgürlük mücadelesi tasfiye edilemez.“

"Başbakan bize söyledi"

6-8 Ekim olaylarının hukuki ve siyasi bir dayanağı olmadı ve hükümet bunu hep kullandı. 7 Haziran seçimleri sonrası HDP'nin barajı aşmasının ardından hükümet 6-8 olaylarının musebbibi olarak partimizi belirledi. Erdoğan bu dönem 'Benim Kürt kardeşlerimin katili bunlar' diyerek partimizi hedef gösterdi. Siyasai iktidar algı operasyonun gölgesinden çıkarırsak ancak gerçeğe ulaşabiliriz aksi halde bu katliamda diger katliamlar gibi karanlığa gömülür. 6-8 Ekim katliamında gerçekler de katledildi.

Siyasi iktidar sorumluluğunu karartı, bu olayları partimizin üzerine yıkmaya çalışmıstır. Siyasi iktidar 6-8 Ekim olaylarının geldiğıni öngörememiştir. Biz de göremedik doğrudur, ama iktidarın bunu görmemesi suçtur. Bunu görememiş- değil görmezden gelmiştir. Siyasi iktidar Kobanî kuşatmasından sonra IŞİD’e verdiği desteği daha açık ifade etmeye başladı. PYD’ye, “tarafınızı seçin IŞİD’in, ÖSO’nun yanında olun” teklifi reddedilince ayrım noktaları daha net belirmeye başladı.

Tutukluluğuna devam kararı

Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme duruşması 5 Kasım'a erteledi.