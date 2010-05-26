Yaklaşık 81 bin adet ilaçta karekod hatası var

T24- Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, İlaç Takip Sistemi (İTS) başladığından bu yana "karekodlu" üretilerek eczanelere verilen ürünlerle ilgili, sisteme kaydedilmeme veya kayıt tutarsızlığı tespit edilen ilaç listesini firmalara yayınladığı bir duyuruyla iletti.





Genel Müdürlüğün "http://www.iegm.gov.tr" adresinden "İlaç firmaları için önemli duyuru" başlıklı bölümde yer alan listede, kayıt tutarsızlığı oluşan 786 kalem ilaçta toplamda 31 bin 866 adet kutuda, firmalarca kaydı yapılmamış 878 kalem ilaçtan da toplam 80 bin 826 adet kutuda hataya rastlandı.





TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, firmaların hatalarını açıklıyor, listeler yayınlıyor. Ancak bu ilaçları İTS onayı olmadan hastalarına veren eczacıların ne yapacağı konusunda sessiz kalıyor" eleştirisinde bulundu.



Saydan, "Eczanelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu reçetelerini ve Yeşilkart reçetelerini henüz İlaç Takip Sistemine bildirmediği ve Bakanlığın yayınladığı hatalı kayıtlara ilişkin rakamların perakende satış bildirimi yapılan ilaçlar olduğu düşünüldüğünde, önümüzdeki günlerde bu hata oranının milyonlarca kutu ilaca ulaşacağı tahmin ediliyor" dedi.







"Hatalı kayıt oranları en az 10 kat artacak"







İTS uygulamasına başlanılmadan önce TEİS olarak, İlaç Takip Sisteminin yeterli alt yapısının bulunmadığını, depoların sisteme dahil edilmediğini yetkililere ilettiklerini belirten Saydan, şunları kaydetti:



"Bakanlık tarafından ilaç firmalarına yayınlanan bu duyuru içerisindeki hatalı kayıtlı gözüken binlerce kutu ilaç haklılığımız ortaya koymuştur.



Yayınlanan listelerde, kayıt tutarsızlığı oluşan 786 kalem ilaçta toplamda 31 bin 866 adet kutuda, firmalarca kaydı yapılmamış 878 kalem ilaçtan da 80 bin 826 adet kutuda hataya rastlandığı bildirilmiştir. Ancak söz konusu listeler, henüz Sosyal Güvenlik Kurumu reçetelerimiz ve Yeşilkart reçetelerimizin bildirimi ve İTS onayı yapılmadığı için sadece perakende satış bildirimleri üzerine belirlenen listelerdir."



Perakende satışların, satılan ilacın azami yüzde 10'luk bir dilimini kapsadığını ve eczanelerdeki ilaçların halen yüzde 60'ının karekodsuz olduğunu anımsatan Saydan, 1 Haziranda fatura sonlandırma esnasında sisteme kayıtlı olmayan ilaç sayısının ve hatalı kayıt oranlarının en az 10 kat daha artmasını beklediklerini söyledi.



Ayrıca 1 Hazirandan itibaren Danıştay kararına rağmen karekodlu olmayan ilaçların verilemeyecek olmasının da bir takım sıkıntılara yol açacağını öne sürdü.



Sağlık Bakanlığı tarafından firmaların hatalarının açıklandığını ve listelerin yayınlandığını ifade eden Saydan, "Ancak bu ilaçları veren eczacıların ve 1 Hazirandan sonra bu tür ilaçları alamayacak vatandaşlarımız ve biz eczacıların ne yapacağı konusunda sessiz kalmaktadır. Zira, halen bu listede yer alan sorunları bulunan ilaçlar depolardan eczanelerimize gelmekte ve eczane raflarımızda bulunmaktadır" diye konuştu.



"Hiçbir kesim ilaç takip sistemine hazır değil"



Saydan, şu an için hiçbir kesimin ilaç takip sistemine "hazır olmadığını" savunarak, hataları liste halinde açıklamanın ve bu ilaçları 'kusurlu' olarak kabul etmenin çözüm olmadığını söyledi.



Yapılan açıklamalarla firmaların sisteme hazır olmadığının bakanlık tarafından da teyit edildiğini ifade eden Saydan, "Çözüm açıklanan hataların maliyetini eczacılara yıkmak olmamalı, 1 Haziran konusunda Danıştay'ın kararına uyularak geçiş süreci sağlıklı bir periyoda yayılmalı ve endişe ile bekleyen eczacı kamuoyu ve vatandaşlarımız rahatlatılmalıdır" dedi.