Yaklaşık 4 milyon emekli bu kararı bekliyor...

T24 - İşçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz eski ile yeni emekli arasındaki maaş farkının Anayasa'nın 10'ncu Maddesi'ne aykırı olduğunu ileri sürdü. Bu nedenle maaşının düşük olduğunu ifade edip bunun düzeltilmesi için Ankara 5. İş Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme inceleme yapıp dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişiden gelen rapor da emeklinin lehine sonuçlandı. Rapor üzerine Mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazıp bu konuda görüş belirtip belirtemeyeceğini sordu. Eğer Ankara 5. İş Mahkemesi de de emekliler lehine karar verirlerse en düşük emekli maaşı 1200 TL olması öngörüldü.





Karar lehte



Öz'ün avukatı da dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini istediklerini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nden gelen yazıda da dosyanın incelenip karar verilebileceği ifade edildi. Mahkeme dosyanın konuyla ilgili karar vermesi için Anayasa Mahkemesi'ne gönderme kararı verdi.



Mahkeme kararında şu görüşlere yer verdi:



1- Davacı asilin talebi doğrultusunda ve uygulanan kanun hükümlerinin kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu olduğu anlaşıldığından dosyanın gerekçesi yazılmak suretiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine.



2- Anayasa Mahkemesi'nden verilecek karardan sonra dosya hakkında karar verilmesini.



3- Duruşmanın ise 30 Haziran'a bırakılmasına'





230 Lira eksik



Davayı açan Öz ise bununla Birlikte İntibak Yasası'nın çıkarılmasında sona doğru gelindiğini kaydetti. Öz, 'Bu arada bilirkişinin raporuna göre maaşında 230 liralık bir eksik ödemenin bulunduğu görüşüne vardı' dedi. Öz, İntibak Yasası'nın çıkması durumunda ise en düşük emekli maaşının 1200 liraya yükseleceğini kaydetti. Öz 6 milyon emekliden düşük maaşlı en az 4 milyonunun bu yasayı beklediğini belirtip, 'Ancak bu yasa çıkarsa emekli biraz rahatlar' dedi. Öz, emeklinin zorlu günler geçirdiğini belirtip,'Başbakan Erdoğan'dan emeklinin haberi olmadan maaşından kesilen aidatların geri ödenmesini istedi. 15-18 liranın emekli için büyük para olduğunu belirten Öz, emeklinin isteği dışında kesilen aidatların geri ödenmesi için Danıştay'a dava açtıklarını kaydetti.









