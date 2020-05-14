Yaklaşık 2 milyon kişi seyahat izin belgesine başvurdu

İçişleri Bakanlığı 1 milyon 980 bin kişinin seyahat izin belgesine başvurduğunu açıkladı. Başvuruların 806 bini onaylandı.

İçişleri Bakanlığı, ayrıca Vefa Sosyal Destek Gruplarının 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, "Vefa iletişim sistemi üzerinden 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, 806 bin 767'si onaylandı." dedi.

Açıklamada, "Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386’sı tedavi amaçlı, 94 bin 220’si geçici süreyle farklı illerde bulunanlar, 80 bin 875’i birinci derecede yakını vefat edenler veya ağır hastası bulunanlar, 4 bin 375’i çay üreticisi ve refakatindekiler ve 437 bin 911 ’i ise diğer başvurular oldu" denildi.