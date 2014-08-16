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Ekonomi

Yaklaşık 1 milyon mükellefe borç mektubu gönderildi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2014 yılı içinde mükelleflere, borçlarını ve yükümlülüklerini hatırlatıcı mahiyette 969 bin 889 adet mektup gönderildiğini açıkladı

16 Ağustos 2014 15:26

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 yılı içerisinde mükelleflere, borçlarını ve yükümlülüklerini hatırlatıcı mahiyette olan ve borçlarını ödememeleri durumunda karşılaşacakları yasal müeyyidelere yer verilen toplam 969 bin 889 adet mektup gönderildiğini bildirdi. 

ANKA Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Maliye Bakanı Şimşek, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın soru önergesine verdiği yanıtta, vatandaşlara "borç" mektubu gönderildiğini açıkladı. 

Akçay, soru önergesinde vergi daireleri tarafından borcu olmayan mükellefler de dahil olmak üzere pek çok vatandaşa vergi borcu olduğuna dair mektup gönderildiğini belirterek, bugüne kadar gönderilen mektup sayısını sordu. 

 

Vatandaşa mektupla borçları hatırlatıldı

 

Maliye Bakanı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından amme borçlularına borçlarını ve yükümlülüklerini hatırlatıcı mahiyette bilgilendirme mektubu gönderileceği gibi, tahsil dairelerince takibi yapılan amme alacaklarının bir an önce tahsil edilerek Hazine hesaplarına aktarılmasının sağlanması amacıyla, Başkanlığın koordinasyonuna gerek duyulmaksızın amme borçlularına resen söz konusu mektupların gönderilmesinin de mümkün bulunduğunu söyledi. 

Maliye Bakanı, mükelleflere yükümlülüklerini hatırlatıcı mahiyette benzeri uygulamaların Başkanlığın ilgili birimlerince geçmiş dönemlerde de gerçekleştirildiğini ifade etti. 

Maliye Bakanı, kamuoyunun gündemine gelen ve soru önergesine konu olan 2014 yılında borçlu mükelleflere borçlarını hatırlatıcı mahiyette mektup gönderilmesi işleminin, Gelir İdaresi Başkanlığının bazı taşra birimleri bünyesinde yapılmış bir uygulama olduğunu, 2014 yılı içerisinde de mükelleflere, borçlarını ve yükümlülüklerini hatırlatıcı mahiyette olan ve borçlarını ödememeleri durumunda karşılaşacakları yasal müeyyidelere yer verilen toplam 969 bin 889 adet mektup gönderildiğini bildirdi.

 

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