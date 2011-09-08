T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yakıtta tasarruf sağlayan araçlara rağbet arttı  İZMİR (A.A)

08 Eylül 2011 15:07

-Yakıtta tasarruf sağlayan araçlara rağbet arttı  İZMİR (A.A) - 08.08.2011 - Benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarındaki artış, motorlu taşıt seçiminde vatandaşları nispeten daha ucuz yakıt kullanılan araçlara yöneltti.  TÜİK Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden derlenen bilgiye göre Türkiye'de, 2010 yılı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 15 milyon 95 bin 603 motorlu kara taşıtı bulunuyor.  Türkiye'de motorlu kara taşıtlarında kullanılan yakıt türlerine bakıldığında, yıllara göre yakıt tercihinin benzinliden dizel ve likit petrol gazına (LPG) doğru önemli ölçüde bir yönelme olduğunu gösteriyor.  Araçlarda kullanılan yakıt türüne göre, 2004 yılında trafiğe kayıtlı toplam 10 milyon 236 bin 357 araçtan yaklaşık yüzde 55'i benzinli araçlardan oluşurken, bu oran 2010 yılına gelindiğinde yüzde 38'e geriledi.  İstatistiklere göre, Türkiye'de benzinli araç sayısı 2004-2010 yılları arasında sadece yüzde 3,46 artış gösterirken, bu oran benzine oranla daha ucuz yakıt türleri olan dizel yakıt kullanılan araçlarda yüzde 85,15'e, LPG'li araçlarda ise yüzde 263,10'a ulaştı.  Bu artış oranlarıyla 2004'te 3 milyon 346 bin 355 olan dizel araç sayısı 2010 yılında 6 milyon 195 bin 898'e, LPG'li araç sayısı ise aynı dönemde 819 bin 7'den 2 milyon 973 bin 832'ye çıktı.   Buna karşılık en pahalı akaryakıt türü olan benzin kullanılan araç sayısında ise 2007 yılından itibaren düşüş görüldü. Türkiye'de 2007 yılında 5 milyon 980 bin 516 adet olan benzinli araç sayısı, 2010 yılına gelindiğinde yüzde 3,65 oranında azalarak 5 milyon 762 bin 156 adet oldu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24