-Yakıtta tasarruf sağlayan araçlara rağbet arttı İZMİR (A.A) - 08.08.2011 - Benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarındaki artış, motorlu taşıt seçiminde vatandaşları nispeten daha ucuz yakıt kullanılan araçlara yöneltti. TÜİK Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden derlenen bilgiye göre Türkiye'de, 2010 yılı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 15 milyon 95 bin 603 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Türkiye'de motorlu kara taşıtlarında kullanılan yakıt türlerine bakıldığında, yıllara göre yakıt tercihinin benzinliden dizel ve likit petrol gazına (LPG) doğru önemli ölçüde bir yönelme olduğunu gösteriyor. Araçlarda kullanılan yakıt türüne göre, 2004 yılında trafiğe kayıtlı toplam 10 milyon 236 bin 357 araçtan yaklaşık yüzde 55'i benzinli araçlardan oluşurken, bu oran 2010 yılına gelindiğinde yüzde 38'e geriledi. İstatistiklere göre, Türkiye'de benzinli araç sayısı 2004-2010 yılları arasında sadece yüzde 3,46 artış gösterirken, bu oran benzine oranla daha ucuz yakıt türleri olan dizel yakıt kullanılan araçlarda yüzde 85,15'e, LPG'li araçlarda ise yüzde 263,10'a ulaştı. Bu artış oranlarıyla 2004'te 3 milyon 346 bin 355 olan dizel araç sayısı 2010 yılında 6 milyon 195 bin 898'e, LPG'li araç sayısı ise aynı dönemde 819 bin 7'den 2 milyon 973 bin 832'ye çıktı. Buna karşılık en pahalı akaryakıt türü olan benzin kullanılan araç sayısında ise 2007 yılından itibaren düşüş görüldü. Türkiye'de 2007 yılında 5 milyon 980 bin 516 adet olan benzinli araç sayısı, 2010 yılına gelindiğinde yüzde 3,65 oranında azalarak 5 milyon 762 bin 156 adet oldu.