Yakıtta cimri otomobiller

T24 - Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan Türkiye'de, az yakıt tüketen araçların tercih edilmesi büyük önem taşıyor





Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yeni otomobil almak isteyenleri bilgilendirmek için 'Yakıt tüketiminde en iyi ilk 10 listesi' hazırladı. Şirketlerin beyanlarına göre hazırlanan listede 100 kilometrede en az benzin tüketiminde marka bazında Peugeot, Hyundai ve Fiat'ın bazı modelleri ilk sırada yer alıyor. Dizel araçlarda ise sıralama Peugeot, Seat ve Ford şeklinde oldu. Zaman'a konu hakkında bilgi veren bakanlık yetkilileri, vatandaşların kazançlı çıkmaları için sanayi.gov.tr sitesini incelemelerini istedi.



Bakanlık listesinde ayrıca otomobilleri beyaz eşyada olduğu gibi çevreye yaydıkları karbondioksit gazına (CO2 emisyon değerleri) göre A ile G arası sınıflamaya tabi tuttu. Listede çevreyi en az kirleten (A sınıfı) otomobil yer almazken, benzinli modellerde Peugeot 107 B sınıfında çevreye en az karbon salan otomobil oldu. Dizelde de Peugeot ve Seat aynı emisyon değerleriyle çevreci otomobil markaları arasında yer aldı. Sektör çevreleri, Türkiye'de A sınıfı otomobillerin olmayışını otomotive yönelik çevresel yaptırımların Avrupa Birliği'nden sonra devreye girmesine bağlıyor. Sıralamada yakıtta cimri ve çevreye en az zararlı olarak bilinen A sınıfı araçlar listede yer almadı.



Bakanlığın resmi internet sitesi sanayi.gov.tr'de yayınlanan bilgilerde sıfır kilometre araç almak isteyen tüketicilere yeni otomobillerin 'resmi yakıt tüketimi' ve 'resmi emisyon değerlerine' yer veriliyor. Tüketiciler sitede ayrıca araçların teknik özelliklerini de görme imkânı buluyor.



Bakanlığın yayımladığı veriler, uluslararası geçerlilik taşıyan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) ve Avrupa Birliği Teknik Düzenlemeleri'ne göre yapılan testlere istinaden hazırlanmış olan araçla ilgili onay belgelerinden derlenen bilgilerden oluşuyor. Projeyle tüketiciler, Türkiye'de yıl içinde piyasaya sürülen ve farklı yakıt tüketimi veya emisyon değerine sahip tüm yeni binek otomobillerin bilgilerini öğrenmenin yanı sıra benzin, dizel, LPG gibi farklı yakıt türünde en az yakıt tüketimine sahip ilk 10 otomobilin sıralamasını görebiliyor. Bakanlık listelemesinde otomobiller, yaydıkları karbondioksit gazına göre A ile G arasında sınıfa ayrılıyor.



Sanayi Bakanlığı firmaların beyanlarını esas alarak benzin, motorin ve benzin+LPG'de en az yakıt tüketen otomobillerle ilgili ilk listeyi hazırladı. Benzinde en iyi 10 sıralamasında Peugeot 107 otomatik şanzıman modeli 4,6 litre ile ilk sırada yer alırken Hyundai i10 Team Manuel modeli 5 litre tüketim ile ikinci ve Hyundai'nin aynı modelin Select'i üçüncü oldu. En az yakan dizel sıralamasında ise Peuget 107 1.4 L manuel 4,1 litre, Seat Ibiza 1.6 TDI 90 manuel 4,2 ve Ford Yeni Fiesta 1.6 TDCİ 90 manuel 4,2 litre tüketim ile liste başı oldular. Benzin+LPG' tüketiminde en iyi 10'da ise Proton'un Savvy, Gen 2, Impian Vaja, Gen 2 HB modelleri yer aldı.



Çevreye en az zararlı modeller olarak bilinen A sınıfı otomobillerin Sanayi Bakanlığı listesinde yer almamasına sektör çevreleri açıklık getirdi. Buna göre, son yıllarda çevreci baskılar otomotiv üreticilerini daha az yakıt tüketen ve daha az karbondioksit üreten motorlar üretmeye zorluyor. Bunun sonucu olarak otomobillerin gücü artsa bile tüketim değerleri ve dolayısıyla da CO2 üretimleri azalıyor. Avrupa Birliği, kademeli olarak üreticilerin ürün serisinin tüketim değerlerini azaltmasını istiyor. 2012 yılından itibaren her üretici firma, tüm modellerin 1 kilometrede ortalama 120 gram karbondioksit üretecek düzeyde geliştirmesini öngörüyor. Sektör çevrelerine göre uygulamalar Türkiye'de AB'den sonra geliştirdiği için A sınıfı araçların pazara girmesi de gecikecek. Bu sebeple AB'de A sınıfı enerji verimliliği sunan yani az tüketen birkaç model yollarda ama Türkiye'de Toyota Prius dışında bu kritere uyan model yok.







