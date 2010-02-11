Yakıtal beni öpecekti

Roma Büyükelçisi Ali Yakıtal hakkında cinsel taciz şikayeti üzerine hazırlanan müfettiş raporunda, Müsteşar O.T.’nin, ‘Büyükelçi’nin kendisini biri dudağından diğeri de yanağından olmak üzere iki kez öpmeye kalktığı’ ifadesi yer aldı.



Yakıtal ise kadın diplomatlara ‘baba şefkati ile evladı gibi’ yaklaştığını belirterek, kendini savundu.



Roma Büyükelçisi Ali Yakıtal hakkındaki cinsel taciz şikâyeti nedeniyle açılan soruşturma kapsamında, müfettiş yetkili kadın büyükelçi Fatma Fırat Topçuoğlu tarafından hazırlanan raporda, Yakıtal’ın, kendi müsteşarı dışındaki bir kadın diplomata daha tacizde bulunduğu iddiası yer aldı. Raporda, şikâyeti yapan Büyükelçilik’in 2 numarası Müsteşar O.T.’nin ise ‘Büyükelçi’nin kendisini biri dudağından diğeri de yanağından olmak üzere iki kez öpmeye kalktığı’ ifadesi yer aldı. Bakanlık tarafından müfettiş statüsü ile Roma’ya gönderilen Büyükelçi Topçuoğlu’nun hazırladığı rapor, ilgili bakanlık birimlerine sunuldu.





O.T. Ankara’ya telefonda söyledi



Soruşturma, geçen aralık ayında Roma Elçilik Müsteşarı O.T.’nin Ankara’da bir Dışişleri müsteşar yardımcısını arayarak, tacize uğradığı yönünde şikâyette bulunmasıyla başlatıldı. Bunun üzerine, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu derhal soruşturma emri verdi. Kısa süre içinde de Bakanlık Teftiş Kurulu’ndan bir ekip Roma’ya hareket etti. Günlerce süren soruşturmada, Büyükelçi Yakıtal ve şikâyette bulunan müsteşar O.T.’nin yanı sıra diğer diplomatların da şahit ‘bir not tutucu’ eşliğinde ifadeleri alındı.





4 numaraya da sözle taciz



Tamamlanan raporda kadın Müsteşar O.T., ‘Büyükelçinin, kendisini odasında, birinde dudağından ve diğerinde de yanağından olmak üzere iki kez öpmeye çalıştığı’ iddiasında bulundu. Çok üzüldüğünü ve şaşırdığını söyleyen diplomat, soruşturma süreci ve sonrasında yaşadığı ağır stres ve travma nedeniyle idari izine çıktı. Ayrıca yine Büyükelçilik’te 4 numara olarak görev yapan diğer meslek memuru Başkatip A.H.’nin de, ‘Büyükelçi Yakıtal’ın bir keresinde odasında kendisinden elbisesine bakmak amacı ile önünde şöyle bir dönmesini istediği, ardından da kilosu ve vücudu ile ilgili rahatsız edici sözler sarf ettiği’ iddiaları raporda yer alıyor.





Elçi: Baba şefkatiyle evlat gibi yaklaştım



Raporda, erkek diplomatlar, diğer iki kadın diplomat arkadaşlarının cinsel tacize maruz kaldığını daha önceden de kendilerine anlattığını ve bunun zaten gündemde olduğunu söylüyor. Raporda, iddiaları yanıtlayan Yakıtal ise olayların bu şekilde yanlış anlaşılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiriyor ve kadın diplomatlara “baba şefkati ile evladı gibi” yaklaştığını iddia ediyor.



Bugüne kadar gözden kaçan noktalardan biri de Roma’ya geçen ekimde atanan Yakıtal hakkında bir soruşturma daha başlatıldığı. Cinsel taciz iddialarına ek olarak Yakıtal’ın büyükelçilik çalışanlarına ağır ve kasti aşağılayıcı muamelede ve sözlerde bulunduğu şikâyetlerine ilişkin de ifadeler alındı. Bu olayların ortaya çıkmasının ardından Yakıtal bu ay başında sessiz sedasız Ankara’ya dönmüştü. Şimdi bakanlığın vereceği kararı bekliyor.





Kadın diplomatların sicilleri parlak



Alınan bilgiye göre, cinsel tacize uğradığı iddia edilen iki kadın diplomat da bundan önce kritik noktalarda görev yaptı ve parlak sicillere sahip. Bakanlık ise bir hata yapmamak için bu konuda çok titiz çalışıyor. Hatta kadın diplomatların daha önce beraber çalıştıkları büyükelçilere de geçmişleri soruluyor.



