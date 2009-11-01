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Ekonomi

Yakıt tasarrufu için 10 ipucu

Benzinin litre fiyatının 3.37 liraya kadar ulaşması, yakıtta tasarrufu gündeme getirirken, uzmanlar bazı önlem almalarını öneriyorlar.

01 Kasım 2009 02:00

Benzinin litre fiyatının 3.37 liraya kadar ulaşması, yakıtta tasarrufu gündeme getirirken, uzmanlar tüketicileri yakıt ekonomisi için bazı önlemler almalarını öneriyor.

Son dönemlerde gelen artışların ardından 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3.37 liraya kadar çıktı.

Benzinli araçları bulunanlar bu artış karşısında tasarruf tedbirlerine yönelirken, akaryakıt firması Shell, müşterilerine yakıt ekonomisi için bazı önerilerde bulunuyor.

Yakıt alan araç sahiplerini sözlü olarak bilgilendiren görevliler, ayrıca ''Yakıt ekonomisi için 10 ipucu''nun yazdığı kartlardan dağıtıyor.

Yakıtta tasarruf için önerilen 10 ipucu şöyle:

*Aracınızı makul bir hızda kullanın, ani frenden ve ani hızlanmalardan kaçının.
*Vitesi, aracınız hız kazanmaya başlar başlamaz yükseltin.
*Aracınızın motorunu ve yağını kontrol ettirin, en küçük bir problem için bile gecikmeden servise gidin.
*Lastiklerinizin hava basıncını düzenli olarak kontrol edin.
*Aracınızda gereksiz yük-eşya bulundurmayın.
*Gerekmedikçe klimanızı açık tutmayın.
*Özellikle yüksek hızda seyrederken, aracınızın camlarını kapalı tutun.
*Aracınızda mutlaka önerilen tipte motor yağı kullanın.
*Otoyolda aracınızı sabit bir hızda kullanın.
*Çok yoğun ve ilerlemeyen trafikte aracınızın motorunu durdurun.

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