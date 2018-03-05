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Yakıt olmadığı farkedilen THY uçağı ani fren yaptı; bir hostes yaralandı

Uzun bekleyiş nedeniyle bazı yolcular fenalık geçirdi

05 Mart 2018 11:07

İstanbul'dan Ankara'ya sefer yapacak olan Türk Hava Yolları (THY) uçağının kalkmak üzereyken yakıtının olmadığını farkeden pilot, ani fren yaparak uçağu durdurdu. Yere düşen hosteslerden biri yaralandı.

Cumartesi gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gerçekleşen TK-2182 sayılı uçuşta tarifedeki hareket saati 21.00 olarak görünürken, uçak yolcularını aldıktan sonra 21.45 sıralarında kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı. Uçak piste yaklaşırken aniden fren yaptı. Ön taraftaki hosteslerden biri düştü ve kaşı açıldı. Yaralı hostes hastaneye kaldırıldı.

Yakıt sorunu ve uzun bekleyiş nedeniyle bazı yolcular fenalık geçirdi. Tansiyonu düşen bir yolcuya müdahale edildi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, yolculara uzun süre bilgi verilmemesi tedirginlik yarattı. Bir süre sonra pilot, yakıt alındığını anons etti. Yakıt naklinin ardından uçak, saat 23.07'de havalanabildi. Yolculardan DSP eski Genel Başkanı Zeki Sezer, “Ani fren oldu, önde bulunan 3 görevli yere düştü. Birbirlerinin üzerine düştüler… Pilot ani frenle ilgili bilgi vermedi. Mürettebat değiştirildi, 2 saate yakın bir gecikme yaşandı” dedi.

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