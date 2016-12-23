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“Yakışıklıyım değil mi” diyen IŞİD şüphelisiyle birlikte 43 kişi serbest!

Zanlı "Niçin gözaltına alındınız?" sorusuna ise küfür ederek cevap vermişti

23 Aralık 2016 20:21

Konya'da polis tarafından radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 43 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında basın mensuplarına, "Çekin daha iyi çekin. Yakışıklıyım değil mi?" diyen zanlı da bulunuyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü IŞİD'e üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik geçen 16 Aralık günü operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden 17'si polisteki ifadesinin ardından, 20'si Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından, 6'sı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

“Yakışıklıyım, değil mi?”

IŞİD'e üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyondaki şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Çekin daha iyi çekin. Yakışıklıyım değil mi? Allah'a hamdolsun. Çekin, Allah da sizi çeker" demişti. Zanlı "Niçin gözaltına alındınız?" sorusuna ise küfür ederek cevap vermişti. 

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