Yakındığı şoför bindiği otobüsün şoförünün babası çıktı; yolcu durakta darp edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsüne binen bir vatandaş, bir önceki otobüsün kendisini almamasından yakınınca, ineceği durakta otobüs şoförleri tarafından darp edildi.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Çağlayan Caddesi otobüs durağında meydana geldi.

İşe gitmek için Gebze’den özel halk otobüsüne binen Şenol Bayraktar (44), otobüs şoförüne bir önceki otobüsün kendisini almadığını söyleyerek ''Şerefsiz'' kelimesini kullandı.

Bunun üzerine öfkelenen şoför, Bayraktar’ın yakındığı şoförün babası olduğunu belirtip, yolcuyu küfür ve hakaret ederek otobüsten indirdi. Daha sonra başka bir otobüse binen Bayraktar, indiği durakta otobüs şoförleri tarafından feci şekilde dövüldü.

Diğer yolcuların ayırmasının ardından saldırgan şoförler otobüslerine binerek olay yerinden ayrıldı. Şenol Bayraktar ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi oldu. Kendisini dövenlerden şikâyetçi olan Bayraktar, bu kişilerin bir daha şoförlük yapmamalarını istiyor. (İHA)