Yakın tarihte ilk: Fransa'nın seçim anketlerinde sol adaylardan öne çıkanlar yok

T24 Dış Haberler

Fransa’da nisan ayında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, yakın tarihte ilk kez öne çıkan adaylar arasında soldan bir isim bulunmuyor.

BBC’de yer alan habere göre, anketler sol kanattan aday Jean-Luc Melenchon’un yüzde 9 ile beşinci olduğunu gösteriyor. Melenchon’un önünde merkezci Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, muhafazakâr Valerie Pecresse ve aşırı sağcı adaylar Marine Le Pen ile Eric Zemmour bulunuyor.

Anketler, 2012’de François Hollande’ın, geçmişte François Mitterand’ın yaptığı gibi, soldan bir adayın ikinci tura kalma, seçimi kazanma ihtimalinin uzak göründüğünü gösteriyor.

Fransa’da sol seçmenin ortak bir aday görmek istemesine rağmen sol partilerin ayrışmaya devam ettiği belirtildi. Şu an seçime giren yedi sol aday bulunuyor.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan’da yapılacak. Bir aday yüzde 50 oy kazanırsa seçimi kazanmış olacak.

Seçimin ikinci turu iki aday arasında 24 Nisan’da yapılacak.