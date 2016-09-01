"Yakın korumaları her hafta bir evde toplanıp Erdoğan'a asılsız suikast ihbarları planlıyordu"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamına 'Büyük Yusuf' kod alı gizli tanık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki yakın korumalarının her hafta İstanbul Fatih'te bir evde toplanarak asılsız suikast ihbarları planladıklarını iddia etti. Toplantılarda sahte suikast ihbarlarıyla Erdoğan'ın programlarının değiştirildiğinide de öne sürdü.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre, gizli tanık ‘Büyük Yusuf’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde yakın korumalarıyla her hafta İstanbul Fatih’te yapılan toplantılarda talimat verildiğini anlattı.

Sahte suikast ihbarlarıyla Erdoğan’ın programı değiştirildi. Gizli tanık Güneş’in anlattıklarına göre ise, Adana eski Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, alınacak infaz koruma memurlarının Adana’nın Avşar ve Farsak’lardan sert mizaçlı, eğitimi olmayan, sadece emre itaat eden kişilerden seçilmesini istedi.

Söz konusu infaz koruma memurları dönemin Başbakanı ve siyasilerin gönderileceği Ankara Sincan Cezaevi’ne atanacaktı.

Büyük Yusuf adlı gizli tanık FETÖ çatı iddianamesine giren ifadesinde “Lütfullah Güney isimli öğretmenin İstanbul Fatih’te bir evde Başbakan’ın korumalarını haftalık olarak toplayıp talimat veriyordu. İstihbari bilgiler aldık diyerek Başbakan’ın bazı seyahatlerini iptal ettiriyorlar, Başbakanı yönlendiriyorlardı” dedi.

Sincan'ı hazırladırlar

Güneş adlı gizli tanık ise ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Şu an tutuklu olan Adana eski Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, infaz koruma memurları alınırken Adana’nın Avşar, Farsak’laran , eğitimi önemli olmayan sadece emre itaat edecek kişilerden seçilmesini istedi.

Adana, Antep, İstanbul görüşmelerinde AK Parti hükümetinin cemaati bitirme çabasında olduğunu, bürokratlarımızın kafasını koparıyorlar ileri de bize karşı daha büyük eyleme geçebilirler, o gün geldiğinde bizim elimizde de güçlü doneler olsun, onlar bize vurduklarında biz sendeleriz, ancak biz onlara vurduğumuzda düşürürüz dedi.

Bu nedenle dönemin Başbakanı ve siyasiler tutuklandığında acımayacak infaz koruma memurları alındı.”

Gizli tanık Güneş şöyle devam etti: “Alınan infaz koruma memurları Ankara’da yapılan T tipi cezaevine tayin olacaklardı. Kendilerine Sincan’da bir kampüs oluşturuldu. Bu cezaevi siyasilerin konulacağı yer olacaktı. Siyasilerin tutulduğu sembol cezaevi olacak şeklinde konuşma yaptılar.”

Peygamber'e yemek servisiyle kandırdılar

Kaktüs adlı gizli tanık da FETÖ’nün öğrencileri nasıl hipnotize ettiğini anlattı. ‘Camdan atla dendiğinde itirazsız atlayacak’ şekilde eğitim verildiğini söyleyen Kaktüs, “Emre itaatin farz olduğu öğretiliyordu. Fetullah Gülen’in söylediklerinin onun söylediği değil Allah’ın kendisine söylettikleri veya Peygamber Efendimiz ile istişare ettikten sonra söylediği şeklinde bir inanç öğretiliyordu. Işık evlerinde bir servis fazladan açılıyordu.

Her an Peygamber Efendimiz’in gelip yemek yemesi için bu yapılıyordu. Polis ve asker öğrencilerin başı kapalı biriyle evlenmesi yasaktı. Gülen için ‘naz makamında’ deniliyordu. Bu “Allah’a karşı nazını geçirme makamı” olarak anlatıldı.

Şu kişiler cennete gitmez ise ben de gitmem diyebilecek konumda olduğu anlatılıyordu. Peygamberin bile ilk cumaya gidemediğini, Kemalist, laik, dinsiz devlette darülharb şartları olduğunu, sivillerin bile cumaya gitmesinin şart olmadığını anlattılar” dedi.