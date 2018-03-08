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Spor

Yakın Doğu Üniversitesi Final Four'a kaldı!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadınlar Basketbol Takımı, büyük bir başarı elde etti

08 Mart 2018 15:58

Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa'daki Prado Spor Salonu'nda, Fransa'nın Bourges Basket takımıyla yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 6-24 önde kapattı. İlk yarıyı 24-43 üstün bitiren Yakın Doğu Üniversitesi, son 10 dakikaya da 20 sayı farkla (41-61) önde girdi.

Maçı 85-64 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 2-0 bitirerek, ilk kez katıldığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde dörtlü final biletini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi'ni galibiyete, 20 sayı atan McBride ve 18 sayı kaydeden Lavender taşıdı.

Dörtlü final, 20-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

(HaberTürk)

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