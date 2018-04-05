Yakın Doğu Üniversitesi - Beşiktaş: 72-59

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Caferağa

HAKEMLER: Erhan Gürsel, Turgut Işık, Muhammed Murat Zafer

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 12, Eldebrink 11, McBride 11, Holingsvorth 12, Cansu Köksal 9, Lavender 11, Bahar Çağlar 4, Olcay Çakır Turgut 2

BEŞİKTAŞ: Wheeler 13, Radosavljevic 15, Mosby 14, Kübra Siyahdemir 6, Burcu Çiğil 4, Sevgi Uzun 5, Gonca Karataş 2, Meltem Avcı, Nur Nihan Dabakoğlu, Buse Özek, Elif Bayram

1\'İNCİ PERİYOT: 19-22

İLK YARI: 32-34

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-48

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24\'üncü hafta mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi kendi sahasında Beşiktaş\'ı 72-59 mağlup etti.

KBSL\'de bugün alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde:

Hatay BŞB - İstanbul Üniversitesi: 95-71

AGÜ Spor - Fenerbahçe: 57-71

Samsun Canik Belediye - OGM Orman Gençlik: 66-77

Galatasaray - Adana ASKİ: 73-62