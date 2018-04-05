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Spor

Yakın Doğu Üniversitesi - Beşiktaş: 72-59

İSTANBUL,(DHA) SALON: Caferağa HAKEMLER: Erhan Gürsel, Turgut Işık, Muhammed Murat Zafer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 12, Eldebrink 11, McBride 11, Holingsvorth 12, Cansu Köksal 9, Lavender 11, Bahar Çağlar 4, Olcay Çakır Turgut 2 BEŞİKTAŞ: Wheel

05 Nisan 2018 00:27

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Erhan Gürsel, Turgut Işık, Muhammed Murat Zafer
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 12, Eldebrink 11, McBride 11, Holingsvorth 12, Cansu Köksal 9, Lavender 11, Bahar Çağlar 4, Olcay Çakır Turgut 2
BEŞİKTAŞ: Wheeler 13, Radosavljevic 15, Mosby 14, Kübra Siyahdemir 6, Burcu Çiğil 4, Sevgi Uzun 5, Gonca Karataş 2, Meltem Avcı, Nur Nihan Dabakoğlu, Buse Özek, Elif Bayram
1\'İNCİ PERİYOT: 19-22
İLK YARI: 32-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-48

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24\'üncü hafta mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi kendi sahasında Beşiktaş\'ı 72-59 mağlup etti.
KBSL\'de bugün alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde:
Hatay BŞB - İstanbul Üniversitesi: 95-71
AGÜ Spor - Fenerbahçe: 57-71
Samsun Canik Belediye - OGM Orman Gençlik: 66-77
Galatasaray - Adana ASKİ: 73-62

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