-YAKILAN KUR'AN-I KERİM KADARI DAĞITILACAK WASHINGTON (A.A) - 09.09.2010 - Pakistan'daki küçük bir cemaat olan Ahmediler'in ABD'de yaşayan üyeleri, Florida'daki bir kökten dinci Hristiyan grubun yakmayı planladığı Kur'an-ı Kerim kadarını dağıtacaklarını ve böylece bu projeyi protesto etmeyi amaçladıklarını bildirdi. Ahmediler'in ABD temsilciliğinin Başkan Yardımcısı Nesim Rahmetullah, yayımladığı açıklamada, kütüphane ve üniversitelere Kur'an-ı Kerim ciltleri vermeyi ve tüm dinlerin kutsal kitaplarına saygı için toplantılar düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Rahmetullah, böylece bu küçük kökten dinci Hristiyan grubun 11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümü olan cumartesi günü yapmak istedikleri projeyi kınayacaklarını kaydetti. Açıklamasında, "Biz ABD'de kitapları yakmayız, özgürce okur ve içeriğini tartışırız" ifadelerini kullanan Rahmetullah, barışa destek veren Müslümanlar olarak, tüm kutsal kitapların kutsallığını ilan ettiklerini ve herkesi kutsal Kur'an-ı Kerim üzerinde açık bir diyaloğa davet ettiklerini bildirdi. Pakistan'daki Sünni ve Şiilerin büyük bölümü, modern ve liberal bir İslam anlayışı benimseyen Ahmediler'i sapkın olarak nitelendiriyor.