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Ekonomi

Yakılacak kasalardan Kalaşnikof çıktı

Rus medyasında çıkan haberlere göre, Udmurtia köyünde meydana gelen olayda, silahları ortaya

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Rus medyasında çıkan haberlere göre, Udmurtia köyünde meydana gelen olayda, silahları ortaya çıkaran kişi, durumu polise haber verdi. Polisin kamyondaki 64 kasada inceleme yapması sonunda orduya ait Kalaşnikofların yakındaki Izhmash silah fabrikasına hurda olarak gönderilmekte olduğu saptandı. 

KalaşnikofKamyon şoförünün, kasaların hepsini boş zannederek ek bir gelir elde edebilmek amacıyla kasaları sattığı anlaşıldı.

Kasalardan yedisinde Kalaşnikof silahlar, 253 adet şarjör ve diğer silah parçaları bulundu.

39 Yaşındaki şoförün özel bir şirket adına çalıştığı, Izhmash'tan çöp nakliyatı yaptığı belirtildi.
Udmurtia savcı yardımcısı Olesya Fedchishina, Rossiyskaya Gazeta'ya yaptığı açıklamada, Kalaşnikofların kazara mı atıldığını, yoksa devrede silahları yasadışı bir şekilde satmaya çalışan örgütlü bir çete mi bulunduğunu araştırdıklarını kaydetti.

Fedchishina, "Silahların bulunduğu kasalar sıkı güvenlik önlemleri altında olan bir tesisten çıkarılmış. Dolayısıyla kazara burada bulunamazlar. Bu tür tesislerde böylesi bir ihmal, kabul edilebilir birşey değil." dedi.

Tasarım anlamında bir klasik olarak nitelenen Kalaşnikof, dünyanın en fazla üretilen silahı olarak biliniyor.

Kalaşnikof imal edilen Izhmash'ta, halen silahın yeni bir modeli üzerinde çalışıyor.



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