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Dünya

Yakasında İsrail bayrağıyla karşıladı

Netanyahu'yu karşılayan Rum lider Hristofyas'ın yakasına İsrail ve Rum kesimi bayraklarını taşıyan bir rozeti takması dikkat çekti.

16 Şubat 2012 19:10

 

T24 - İsrail tarihinde ilk kez bir başbakan Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Rum lider Hristofyas yakasında İsrail bayrağı rozetiyle karşıladı.
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu günübirlik bir resmi ziyaret için Rum kesiminde. Baf Havaalanı'nda Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli tarafından karşılanan Netanyahu, öğle saatlerinde Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas tarafından kabul edildi.
 
 
Netanyahu ile Hristofyas, iki ülke arasında arama kurtarma alanında işbirliği anlaşması imzalayacak ve ikili ortak açıklama yapacak.
 
Ziyaret öncesi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada iki ülkenin enerji, tarım, sağlık ve denizcilik alanında işbirliği yapacağı belirtildi.
 
Rum basını İsrail Başbakanı Netanyahu'nun şu gündemle Ada'ya geldiğini yazdı:
 
-Kendi doğalgazlarını Güney Kıbrıs'a boru hattı ile ulaştırmak
-Güney Kıbrıs'ta inşa edilecek terminale iştirak etmek
-Boru hatları ve tesislerin güvenliğini sağlamak
-Bölgede arama ve kurtarma konusunda sorumluluk almak
-İsrail'in Andreas Papandreu Hava Üssü'nü kullanması
-Lübnan Meclisi Enerji Komitesi Başkanı ise, Beyrut'un Rum kesimiyle ile İsrail arasında gittikçe daha çok sıkılaşan ilişkilerden endişe duyduğunu söyledi.
 
 

Savunma anlaşması imzalanmıştı

 
 
Geçtiğimiz ocak ayında İsrail ile Kıbrıs Rum kesimi savunma alanında iki anlaşmaya imza atmıştı. Kıbrıs Rum kesimi Savunma Bakanı Dimitris Eliades, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma işbirliğine temel oluşturacağını söylemişti.  
 
 
 
 

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