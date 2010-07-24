Yakalanması istenen ve YAŞ'a gidecek generaller

T24 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, oybirliğiyle emekli Org. Fırtına, emekli Ora. Örnek, emekli Org. Doğan, 6. Kolordu Komutanı Nejat Bek, Korg. Olcan, Kora. Kadir Sağdıç ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Kora. Mehmet Otuzbiroğlu’nun da aralarında bulunduğu 102 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, “Balyoz Planı” davasına ilişkin aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, 6. Kolordu Komutanı Nejat Bek, Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu’nun da aralarında bulunduğu 102 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Bu karara gerekçe olarak kuvvetli suç şüphesi ve deliller gösterildi. Böylece TSK’da görevli 303 generalden 25’i için hapis yolu gözüktü.



Hakkında tutuklama kararı çıkarılan 102 kişiden 25’i muvazzaf, 17’si emekli general. Görevdeki 25 generalden 5’i korgeneral-koramiral, 9’u tümgeneral-tümamiral, 11’i ise tuğgeneral-tuğamiral rütbelerinde bulunuyor.



İddianamede, bütün şüphelilere yöneltilen ortak suçlama, “Çetin Doğan liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti yürütme organını cebren ıskat veya vazife görmekten men etmek” için oluşturulan yapılanma içinde yer almak.”



Sanıkların 15 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan “Balyoz Güvenlik Harekat Planı” iddianamesi, 19 Temmuz tarihinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce oy birliğiyle kabul edilmişti.



İddianamede, 196 sanığın “Hükümeti ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs etmek” suçundan 15 ile 20’şer yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmaları istenmişti. İddianameye göre, kendisine Balyoz Komutanlığı adını veren yapılanma, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan liderliğinde dönemin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının bilgisi ve ordu bünyesindeki hiyerarşi dışında darbe amacıyla harekete geçti. Dönemin Harp Akademileri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına ve Donanma Komutanı Özden Örnek’le de bu konuda anlaşma sağlandı.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi Davut Bedir dün sorular üzerine davaya ilişkin tensip zaptının hazırlandığını bildirdi. Bedir’in verdiği bilgiye göre, 196 sanıklı davanın 102 sanığı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bedir, davanın ilk duruşmasının 16 Aralık 2010 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığını ve duruşmaların Silivri’de yapılmasına karar verildiğini bildirdi.



Tutuklama kararı çıkarılan 102 sanık arasında eski kuvvet komutanları emekli orgeneraller İbrahim Fırtına ve Özden Örnek, emekli Org. Çetin Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korg. Nejat Bek, Korg. M. Korkut Özarslan, Korg. Ayhan Taş, Korg. Yurdaer Olcan, Güney Deniz Saha Komutanı Kora. Kadir Sağdıç ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Kora. Mehmet Otuzbiroğlu da bulunuyor. Tutuklu bulunan Albay Çiçek de tutuklama kararı çıkan Balyoz sanıkları arasında yer alıyor.



Yakalama kararı çıkartılan isimlerden biri de Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan oldu. Olcan, Harp Akademileri Komutanlığı’nda önceki gün düzenlenen diploma töreninde evsahiplerinden biri olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un da aralarında bulunduğu devletin üst düzey yöneticilerini ağırlamıştı. Olcan, mezun olan kurmay subaylara diplomalarını takdim etmişti.





Avukat: Hukuksuzluk



Çetin Doğan ’ın avukatı Cemal Ülgen tutuklama kararının hukuksuzluk olduğunu savunarak şunları söyledi: “Çetin Doğan daha önce iki defa tutuklandı. Daha önce verilmiş olan tahliye kararından sonra dosyada olmayan ve dosyaya giren bilgi olmadığına göre mahkemenin tutuklama kararı vermesi hukuksuzdur. 102 kişiyi tutukluyorsunuz ve 4-5 ay sonrasına duruşma koyuyorsunuz. Bunun neresi adalet.”



Daha önce aralarında 1. Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeli, Emekli Korgeneral Engin Alan, Tümgeneral Abdullah Dalay, Korgeneral Yurdaer Olcan ve Korgeneral Nuri Ali Kararbaba’nın da bulunduğu 46 kişi tutuklanmış yapılan itirazlar üzerine tahliye olmuşlardı.





‘Çarşı izni bitti’



“Balyoz Darbe Planı” ile ilgili gözaltı dalgası geçtiğimiz Şubat ayında başlanmıştı. Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Tutukluluğa yapılan itirazla soruşturma kapsamındaki ilk tahliyeler geldi. 31 Mart 2010 tarihinde 6’sı muvazzaf, 3’ü emekli asker toplam 9 şüphelinin tahliyesine karar verildi. Tahliye talep eden Çetin Doğan’ın da bulunduğu 19 şüphelinin itirazı 1 Nisan’da haklı görüldü. Serbest bırakılan 19 kişi için savcıların itirazı üzerine bir başka mahkeme yakalama kararı çıkarttı. Serbest kaldıktan 4 gün sonra yeniden Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gelen bazı askerler “çarş izni bitti” diye espiri yapmıştı. Yeniden tutuklanan 19 kişiden Engin Alan ve Çetin Doğan tedavileri nedeniyle cezaevine konulmamıştı. Doğan 23 Nisan’da, Alan da 29 Nisan’da tedavilerinin ardından adliyeye gelip teslim olmuş ve ikinci kez tutuklanmışlardı.





Siperdeki Paşa da listede



Balyoz'dan hakkında tutuklama kararı çıkartılanlar arasında bulunan Tümgeneral Gürbüz Kaya, Gediktepe saldırısının ardından sipere giden Erdoğan ve Başbuğ'a bilgi vermişti.





LİSTEDE KİMLER VAR?



MUVAZZAF SUBAYLAR



KORGENERALLER:

- Nejat Bek

- Mustafa Korkut Özarslan

- Yurdaer Olcan



KORAMİRALLER:

- Mehmet Otuzbiroğlu

- Kadir Sağdıç



TÜMGENERALLER:

- Gürbüz Kaya

- Nurettin Işık

- Halil Helvacıoğlu

- Ahmet Yavuz

- Bekir Memiş

- İhsan Balabanlı

- Abdullah Dalay

- Salim Erkal Bektaş



TÜMAMİRAL:

- Ramazan Cem Gürdeniz



TUĞGENERALLER:

- Bulut Ömer Mirmiroğlu

- Ali Aydın

- Hakan Akkoç

- Hasan Fehmi Canan

- Gökhan Gökay



TUĞAMİRALLER:

- Ahmet Türkmen

- Mehmet Fatih İlgar

- Turgay Erdağ

- Cem Aziz Çakmak

- Levent Görgeç

- Abdullah Gavremolu



ALBAYLAR:

- Taylan Çakır

- Muharrem Nuri Alacalı

- Ali Semih Çetin

- Levent Erkek

- Ali Türkşen

- Tayfun Duman

- Nihat Altunbulak

- İbrahim Koray Özyurt

- Dora Sungunay

- Soner Polat

- Yaşar Barbaros Büyüksağanak

- Hasan Gülkaya

- Faruk Doğan

- Mücahit Erakyol

- Cengiz Köylü

- Murat Özçelik

- Mustafa Önsel

- Hanifi Yıldırım

- Cemal Temizöz

- Hakan Sargın

- Hüseyin Özçoban

- Dursun Çiçek

- Ali Rıza Sözen

- İlkay Nerat

- Veli Murat Tulga

- Ahmet Küçükşahin

- Recai Elmaz

- Recep Yıldız

- Memhmet Yoleri

- İkrami Özturan

- Burhan Göğçe

- Nihat Özkan

- Hasan Nurgören

- Abdullah Zafer Arısoy.



YARBAYLAR:

- Ercan İrençin

- Levent Çehreli

- Ertuğrul Uçar

- Meftun Hıraca

- Yusuf Kelleli



BİNBAŞILAR:

- Gökhan Çiloğlu

- Fatih Altun



YÜZBAŞI:

- Hüseyin Topuz



ÜSTEĞMENLER:

- Ahmet Şentürk

- Utku Arslan

- Fatih Uluç Yeğin Sırrı Yılmaz

- Doğan Fatih Küçük

- Ahmet Tuner

- Kıvanç Kırmacı

- Bora Serdar

- Hakan İsmail Çelikhan





EMEKLİ SUBAYLAR



EMEKLİ ORGENERALLER:

- Çetin Doğan

- Ora. Özden Örnek

- Halil İbrahim Fırtına

- Ergin Saygun

- Şükrü Sarıışık



EMEKLİ KORGENERALLER:

- Engin Alan

- Metin Yavuz Yalçın

- Ayhan Taş



EMEKLİ TÜMGENERALLER:

- Behzat Balta



EMEKLİ TUĞGENERALLER:

- İzzet Ocak

- Süha Tanyeri

- Nuri Ali Karababa

- Halil Kalkanlı

- Mehmet Kaya Varol



EMEKLİ KORAMİRAL:

- Ahmet Feyyaz Öğütçü



EMEKLİ TÜMAMİRALLER:

- Özer Karabulut

- Ali Deniz Kutluk



EMEKLİ ALBAYLAR:

- Bülent Tuncay

- Mustafa Çalış

- Hasan Basri Aslan

- Tuncay Çakan

- Mümtaz Can

- Ali İhsan Çuhadaroğlu

- Emin Küçükkılıç

- Yusuf Ziya Toker

- Suat Aytın





'Tutuklama kararları görev süresi uzamasın diye verilmiş olabilir'



Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Fahir Kayacan, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önündeki iddianame hakkında tensip tutanağı (uygun görme, kabul etme) düzenlerken 102 kişi hakkında tutuklama kararı vererek yakalama emri çıkarması ve ilk duruşmanın yaklaşık 5 ay sonraya bırakılmasını eleştirdi. Kayacan, kararla, tutuklanması istenen muvazzaf generallerin halen bulundukları görevdeki sürelerinin uzatılmasının engellenmesinin de amaçlanmış olabileceğini söyledi. Kayacan, kararın gelecek hafta toplanacak Yüksek Askeri Şûra'da alınacak kararları etkileyeceğini söyledi.



Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Fahir Kayacan, CNN Türk'te yaptığı değerlendirmede, Balyoz iddianamesini kabul eden İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aralarında eski kuvvet komutanları ile muvazzaf general ve amirallerin de bulunduğu 102 kişi hakkında tutuklama kararı vermesini sert bir dille eleştirdi. Kayacan, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, özetle şu görüşleri dile getirdi:



- Sıkıyönetim dönemlerinde bile böyle bir karar verilmedi. Bir mahkeme önündeki iddianameye bakarak tensip tutanağı düzenlerken böyle bir tutuklama kararı verir mi? Tutuklama kararı verdiniz, peki neden ilk duruşmayı 5 ay sonrasına bırakıyorsunuz? Bu süreci destekleyen hukukçuların şimdi ne diyeceklerini çok merak ediyorum.



- Tedbir amaçlı tutuklamalar soruşturma safhasına ilişkindir. Tedbir amacıyla soruşturma sırasında tutuklama yapılır. Evet, duruşmada da tutuklama kararı verilebilir, ancak tutuklama kararı verildiğinde 5 ay sonrasına duruşma günü verilmez. Bunu hukuk devletinde kimse kabul edemez.



- Yüksek Askeri Şûra'ya etkileri olabilir. TSK Personel Kanunu'nun 65. maddesine göre hakkında dava açılan sanık durumundaki personel, eğer terfi sırasındaysa, bu durumu durduruluyor. Bu noktada tutuklu ya da tutuksuz yargılanmak arasında bir fark yok. Ancak, bir personel tahliye edilmişse ya da tutuksuz yargılanıyorsa bulunduğu görevdeki süresi 1 yıl uzatılabiliyor. Şimdi verilen tutuklama ve ilk duruşmayı 5 ay sonrasına bırakma kararı, bu durumdaki personelin görev süresinin uzatılmasını engellemeye de dönük olabilir mi, sormak lazım. Yüksek Askeri Şûra, üyelerin üçte ikisinin oyuyla karar alacak.





