"Yakalanmasaydım bombalı eylem düzenleyecektim" diyen IŞİD'li canlı bombanın suç vasfı değiştirildi: Müebbet yerine 34 yıl verildi

Bursa’da gözaltına alındığında “Yakalanmasaydım Türkiye’de polis ve askerin olduğu bir kuruma bombalı eylem düzenleyecektim” diyen IŞİD’li canlı bomba Muhammed Alzalan’a, iddianamede ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ talep edilmesine karşın suç vasfı değiştirilerek 34 yıl hapis cezası verildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 2020 yılında bombalı saldırı düzenlemek üzereyken yakalanan IŞİD’li canlı bomba Muhammed Alzalan, emniyetteki ifadesinde, “Yangınlardan tatmin olmadığım için canlı bomba olmaya karar verdim. Yakalanmasaydım Türkiye’de polis ve askerin olduğu bir kuruma bombalı eylem düzenleyecektim” diye itirafta bulunmuştu. Alzalan, Bursa Adliyesi’ne getirildiği sırada ise Arapça olarak “Allah’ın izniyle İslam devleti kalıcıdır” demişti.

Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Alzalan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra çeşitli suçlardan cezalandırılması istendi. İddianamede, Alzalan’ın kod isminin ‘Ebu Kasım Eşşiat’ olduğu, silahlı eğitim ve canlı bomba eğitimi aldığı, bomba yapımında kullanılan malzemelerin fotoğrafını yabancı bir ülkeye ait telefon numarasına gönderdiği belirtildi. Alzalan’ın iş yerinde ise bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alzalan hakkındaki yargılama, Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yedi duruşma sürdü. Yargılama sırasında avukatı Onur Güler, Alzalan’ın akıl sağlığının yerinde olmadığını, emniyetteki ifadesinin işkence altında alındığını ileri sürerek tahliyesini ve beraatını talep etti. Ancak bu talepler mahkeme tarafından reddedildi.

Suç vasfı değiştirildi

Davanın karar duruşması 10 Mayıs 2022 tarihinde yapıldı. Duruşma savcısı, Alzalan hakkında cezası ağırlaştırılmış müebbet olan ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan iddianame hazırladığını, ancak Alzalan’ın suçunun ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Savcı, Alzalan’ın, ‘silahlı terör örgütü üyeliği, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması’ suçlarından üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Alzalan hakkında ‘devletin birliği ve milletin bütünlüğünü bozma’ suçundan iddianame hazırlansa da yargılama sırasında toplanan delillerin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu oluşturduğunu belirterek, Alzalan’a bu suçtan 12 yıl, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’ suçundan 10 yıl ve yöneltilen diğer suçlarla beraber toplamda 34 yıl hapis cezası verdi. (ANKA)