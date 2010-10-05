-YAKALANMADAN ÖNCE ''DELİ RAPORU'' ALMAYA ÇALIŞMIŞ MALATYA (A.A) - 05.10.2010 - Ensar Özdemir - Malatya'da özel bir bankada çalıştığı sırada müşterilerinin hesaplarından zimmetine para geçiren ve ortadan kaybolan kadının, yakalanmadan önce akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor almak istediği ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Malatya'da özel bir bankada görevli olarak çalışan B.Ö'nün 2008 yılında müşterilerinin hesaplarından zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanmasına Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma dosyası ve delillerin incelendiği mahkemede, zimmetine hesaplardan para geçirdikten sonra kaçan B.Ö'nün Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 2009 yılında Ankara'da yakalanarak Malatya'ya getirildiği ve tutuklanarak cezaevine konulduğu bilgisine yer verildi. Polisin aylarca süren titiz çalışması sonucu B.Ö'nün bankada çalıştığı süre içerisinde müşterisi olan iş adamı ve ev kadınlarıyla samimiyet kurduğu ve özellikle bu müşterilerinin hesaplarından zimmetine para aktardığı tespit edildi. B.Ö'nün yaşamını da mercek altına alan polis çarpıcı bir bilgiye daha ulaştı. Polis ekipleri, B.Ö'nün Ankara'da bir kaç hastaneye başvurarak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştığını belirledi. Bu arada B.Ö'nün hesabına geçirdiği paralarla İstanbul'da lüks bir daire satın aldığı ve yanına aldığı çocuğunu özel bir okula kaydettirdiği ortaya çıkarken, olayın ardından da kocasından boşandığı öğrenildi. Dolandırıcılık ve görevi suistimalle suçlanan B.Ö, mahkemede suçlamaları reddederek, akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü. B.Ö'nün hastaneye sevk talebi mahkeme tarafından reddedilirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.