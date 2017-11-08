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Yakalanıp serbest bırakılan göçmenler, yola yaya devam etti

Gürkan YILMAZ-Emre ÇİLOĞLU/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde durdurulan otobüste 121 göçmen yakalandı

08 Kasım 2017 21:26

Gürkan YILMAZ-Emre ÇİLOĞLU/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'nun Tosya İlçesi\'nde durdurulan otobüste 121 göçmen yakalandı. İkamet izin belgeleri olduğu için serbest bırakılan göçmenlerden 112\'si, yaya olarak yola devam etti.
Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Samsun\'dan İstanbul yönüne giden 45 yaşındaki Murat Ç. yönetimindeki 19 SB 181 plakalı otobüsü, D-100 Karayolu\'nun Tosya Sapanca Köyü mevkisinde durdurdu. Otobüste 76\'sı Pakistan, 44\'ü Afganistan, 1 de Senegal uyruklu 121 göçmen olduğu belirlendi. Sürücü gözaltına alınırken göçmenler ilçedeki spor salonuna götürüldü.
Yapılan incelemede göçmenlerden 112\'sinde ikamet izin belgesi olduğu, adres bildirimi için müracaat ettikleri belirlendi. 112 göçmen, adres bildirmeleri için 15 gün süre verilerek serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan göçmenler, Tosya\'dan D-100 Karayolu\'nu takiben yürüyerek yola devam etti. Çankırı\'nın Ilgaz İlçesi\'ndeki dinlenme tesisine kadar 41 kilometre yürüyen göçmenler, burada mola verdi. Göçmenleri burada gören bazı kişiler, bindikleri otobüsün şoförü tarafından \'İstanbul\'a geldik\' diyerek tesiste bırakıldıklarını sandı. Tesiste bir süre dinlenen göçmenler, daha sonra yürüyüreke yola devam etti. Göçmenlerin yürürken otostop çektiği de görüldü.

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