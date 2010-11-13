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''YAKALANDIK AMA YİNE SATACAĞIZ'' ADANA (A.A)

13 Kasım 2010 19:57

-''YAKALANDIK AMA YİNE SATACAĞIZ'' ADANA (A.A) - 13.11.2010 - Adana'da narkotik ekiplerinin geçen ay satışa hazır uyuşturucu bulduğu fırına yapılan ikinci baskında da eroin ele geçirildi. Fırının ortaklarından bir kişi ile çalışanı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Havuzlubahçe Mahallesi Bahçelievler Caddesindeki ekmek fırınında eroin satışı yapıldığı ihbarı üzerine geçen ay operasyon düzenlemiş, fırın sahiplerinden Mehmet B'nin üzerinde satışa hazır 5 paket eroin bulmuştu. Narkotik ekiplerinin aynı fırında tekrar uyuşturucu satışı yapıldığını belirlemesi üzerine, ikinci kez baskın yapıldı. Fırında, 27 gram eroin ile 1 av tüfeği ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Fırının diğer ortağı Mesut B. ve çalışanlardan Hasan G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mesut B, kendisini görüntüleyen gazetecilere ''Yakalandık ama yine satacağız. Cezaevinden çıkınca yine satacağız'' diye bağırdı.

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