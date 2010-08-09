-YAKALANAN TERÖRİSTLER EYLEM HAZIRLIĞINDAYMIŞ DİYARBAKIR (A.A) - 09.08.2010 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Ergani ilçesi yakınlarında ele geçirilen bombalı araçla teröristlerin Diyarbakır ve çevre illerde sansasyonel eylem yapma hazırlığındayken yakalandığını belirtti. Vali Toprak, Ergani ilçesi yakınlarında içerisinde 90 kilogram patlayıcı ele geçirilen araçla ilgili açıklama yaptı. Toprak, Ergani ilçesi yakınlarında teröristlerin LPG tüpüne yerleştirilmiş 90 kilogram plastik patlayıcıyla yakalandığını belirterek, düzeneği patlatılmaya hazır şekilde ele geçirilen bombayla teröristlerin Diyarbakır ve çevre illerde sansasyonel eylem yapma hazırlığında olduklarını kaydetti.