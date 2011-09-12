-Yakalanan terörist bombalı saldırıdan aranıyormuş VAN (A.A) - 12.09.2011 - Van Valisi Münir Karaloğlu, güvenlik güçlerinin iki gün önce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, kent merkezinde keşif yaparken yakalanan terör örgütü üyesinin, 1998 yılındaki orduevinin önünde askeri aracın bombalanması ile 2004 yılında eski Van Valisi Hikmet Tan'a yönelik bombalı saldırıya karıştığı gerekçesiyle aranan örgüt mensubu olduğunu bildirdi. Operasyonla ilgili İl Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, iki gün önce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 4 terör örgütü mensubu ile bu kişilere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 9 kişinin gözaltına alındığını hatırlattı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan örgüt üyesi M.S.A'nın, 9 Eylülde, Çevik Kuvvet Şubesi ile askeri lojmanları kiralık bir araçla gözetlediğini anlatan Karaloğlu, 'Bu örgüt mensubu, keşif yaparken yakalandı. Yakalanan örgüt üyesi, 14 yıl dağ kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra, kent merkezine geliyor ve keşif esnasında gözaltına alınıyor. 1998 yılındaki orduevinin önünde askeri aracın bombalanması ile 2004 yılında Van Valisi Hikmet Tan'a yönelik düzenlenen bombalı saldırıya karıştığı gerekçesi ile iki ayrı olayda aranan bir örgüt mensubu olduğu tespit edildi'' dedi. Münir Karaloğlu, aynı gün mahallelerde yapılan operasyonda ise 2'si yabancı uyruklu 3 teröristin daha silah ve mühimmatları ile ele geçirildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi: ''Bu örgüt mensuplarından N.A İran, A.Ş Suriye, Ş.D ise Türk uyruklu. Bu kişiler, ilimizde sansasyonel eylemlerde bulunmak amacıyla geliyor. Tamamı dağ kadrosunda eğitim almış. Bir eylem hazırlığı içindeyken yakalandılar. Bu kişiler 4 adet Rus yapımı el bombası, 2 adet kalaşnikof marka silah, 1 adet Uzi marka silah ve 250 adet mermi ile teröristlerin haberleşmede kullandıkları radyo tipi cihaz ve eylem emri aldıkları değerlendirilen şifreler ele geçirildi. Şahısların üzerinde ise 5 bin 755 lira ile bin 500 Avro para bulundu. Yakalanan kişiler, emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edilecek.'' -''Ailelere çağrı''- Yakalanan iki örgüt mensubunun, 21 yaşlarında olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Birileri bu çocukları kendi statüleri ve terör baronlukları devam etsin diye, dağa, sefalete, ölüme gönderiyor. Kendilerinin nasıl bir sefahat içinde yaşadıklarını, son dönemlerde basına düşen görüntülerde hep beraber gördük. Biz burada sizin aracılığınızla Vanlı anne ve babalara, özelikle annelere çağrıda bulunuyoruz. Çocuklarına sahip çıksınlar. Biz gecemizi gündüzümüze katarak, çocuklar daha iyi yetişsin, daha iyi insan olsun, daha iyi vatandaş olsun diye mücadele ediyoruz. Bu terör baronlarının ve terör ağalarının sefahati devam etsin diye çocuklarını heder etmesinler. Biz onları çocuklarına her türlü yardımı yapmaya, iyi şekilde eğitmeye ve iyi birer insan olmaları için mücadele etmeye hazırız. Onlarda bize destek olsunlar'' Münir Karaloğlu, örgüt mensupları A.Ş ve Ş.D'nin 8 Ağustos 2011'da Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde hırsızlık ihbarına giden polislere düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren ekip arasında yer aldıklarının da tespit edildiğini sözlerine ekledi. Bir gazetecinin gözaltına alınan M.S.A'nın örgütün lider kadrosunda olup olmadığı yönündeki sorusuna Vali Karaloğlu, ''Bu kişi, 14 yıldır dağ kadrosunda. Doktor 'Bahoz' kod adlı Ferman Hüseyin'e yakın. Örgütte üst düzey birisi olduğu noktasında arkadaşlarımızın çalışması var. Teknik çalışma devam ediyor'' dedi.