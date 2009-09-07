Yakalanan tecavüz zanlısı karakolda intihar etti

Beykoz’da küçük yaşta kız çocuklarına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Orhan L. (54), götürüldüğü polis merkezinin 3’üncü katından atlayarak öldü. 15 yıldır ailesinden kimseyle görüşmeyen Orhan L.’nin evinde yapılan aramada yaklaşık 220 CD amatör çekilmiş çocuk pornosu bulundu. Görüntülerin tecavüz ve tacize uğrayan kız çocuklarına ait olduğu üzerinde duruluyor.

Küçük bir kız çocuğunun ifadesi ile yakalandı



Yaşı küçük kız çocuklarını kaçırarak tecavüz ettiği iddia edilen Orhan L.’yi, 3 gün boyunca kaçırarak tecavüz ettiği iddia edilen bir kız çocuğunun verdiği ifade yakalattı. Ailesinin geçtiğimiz hafta kayıp başvurusu yaptığı bir kız çocuğu polis ekiplerince Anadolu Kavağı'ndaki bir parkta yalnız başına otururken bulundu.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Çocuk Büro’ya götürülen kız çocuğunun çelişkili ifadesinden şüphelenen polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ailesiyle başbaşa kalan küçük kız, önce kaybolduğunu sonra da birisinin kendisini kaçırarak tecavüz ettiğini ve konuşmaması için de tehdit ettiğini söyledi. Küçük kızın verdiği ifade üzerine polis ekipleri harekete geçti.



Tecavüzleri videoya çekiyordu



Küçük kızın verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarını başlatan polis, tecavüz zanlısı Orhan L.’nin evine baskın düzenledi. Ancak evde Orhan L.’yi bulamayan polisler, içinde çocuk pornosu ve fotoğrafları olan yaklaşık 220 CD buldu. Bulunan görüntülerin mağdure kızlara ait olduğu şüphesi üzerinde duran polis, çalışmalarını sıkılaştırdı. Verilen eşkal bilgileri doğrultusunda aramalarına devam eden polis, Orhan L.’yi bir kafede otururken yakaladı.

Orhan L., ifadesi alınmak üzere Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin 3’üncü katında bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Orhan L., burada taciz ve tecavüze uğrayan diğer kız çocukları tarafından da teşhis edildi. Bir odada elleri kelepçeli olarak ifadesinin alınmasını bekleyen Orhan L., dün saat 18.00 sıralarında polislerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak pencereden atladı. 3’üncü kattan beton zemine çakılan Orhan L.’nin olay yerinde öldüğü anlaşıldı.



Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarını tamamlaması üzerine Orhan L.’nin cesedi Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gelen Cumhuriyet Savcısı yaklaşık 1 saat burada kalarak incelemelerde bulundu. Daha sonra Hastaneye giderek incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcısı, adli otopsi için Orhan L.'nin Adli Tıp Morgu’na kaldırılması talimatını verdi.



Öte yandan, yaşamının bir kısmını İsviçre’de geçiren Orhan L.’nin, birçok küçük kıza taciz ve tecavüz ettiği belirlendi. 15 yıldır ailesiyle görüşmeyen Orhan L.’yi üvey kız kardeşi güçlükle teşhis etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

