Yakalanan soyguncu: Bugün yakalanacağım içime doğmuştu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yüzü kar maskeli, elinde tabancayla girdiği kuyumcuyu soyup kaçan Halil İbrahim Y. (28), polisin operasyonu sonucu yakalandı. Altınları 25 bin liraya Bursa\'daki kuyumculara sattığı belirlenen Halil İbrahim Y.\'nin, \"Bugün yakalanacağım içime doğmuştu\" dediği belirtildi.

Olay, 19 Şubat günü saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi\'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla, Menderes Koçak\'a ait kuyumcuya girdi. Bu sırada iş yerinde bulunan Menderes Koçak\'ın eşi Fatma Koçak\'a silahını doğrultan gaspçı, çantasına 50\'ye yakın altın bilezik, kolye ve künye doldurtarak kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

POLİS, BÖLGENİN HARİTASINI ÇİZDİ

Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Şubesi\'ne bağlı Gasp Büro Amirilği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki yaklaşık 200 güvenlik kamerasının inceledi. Polis, şüphelinin geliş ve kaçış güzergahının haritasını çizerek bu yönde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Polis, bölgedeki 260 evi kontrol ederken, 2 bin kişiye ise fotoğrafları göstererek şüpheliyi tespit etmeye çalıştı.

ABLASININ EVİNDE YAKALANDI

Polis, şüphelinin işyerine geliş güzergahındaki kameraları incelediğinde şüphelinin işyerine 500 metre mesafedeki bir sitede Suriyeliler\'le kaldığını tespit etti. O eve operasyon yapan polis, şüpheliyi evde bulamadı. Şüpheli daha sonra saklandığı ablasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

\'BUGÜN YAKAYANACAĞIM İÇİME DOĞMUŞTU\'

Aşçılık yaptığı ve son zamanlarda iş bulamadığı için işsiz olduğu öğrenilen Halil İbrahim Y.\'nin polisteki sorgusunda, \"Bankalara borcum vardı. Babam yok. Engelli kardeşim, ablam ve bir de annem var. Evimizi hergün avukatlar arıyordu. Çaresizdim. Daha önce o kuyumcunun arka taraflarında bulunan bir lokantada çalışıyordum. O kuyumcuyu oradan biliyorum. Borçlar nedeniyle artık bunalmıştım. Birden böyle birşey yapmak istedim. Babama ait tabancayla içeri girerek soygunu gerçekleştirdim. Altınların birkaçını Konya\'da, geri kalanını ise Bursa\'ya giderek oradaki kuyumculara bozdurdum. 25 bin lira para tuttu. Kendime bir saat ve cep telefonu aldım. Paranın büyük bir kısmıyla da banka borçlarımı ödedim\" dedi.

Halil İbrahim Y., ayrıca kendisini gözaltına almaya gelen polislere, \"Bugün beni yakalayacağınızı biliyordum. İçime doğmuştu\" dediği belirtildi.

Suç kaydı bulunmadığı öğrenilen Halil İbrahim Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI