Yakalanan PKK'lı 33 askerin şehit olduğu eylemlere katılmış!

T24

33 askerin şehit olduğu eyleme katılmış



Bingöl Valiliği, önceki gün PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili geniş kapsamlı açıklama yaptı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nın bazı teröristlerin kent merkezine gelerek eylem arayısı içerisinde olduğu belirlenerek, Nisan ayından itibaren planlı operasyonel faaliyet başlatıldığı belirtildi.Yaklaşık 6 ay süren istihbari çalışma sonunda Ç.B., adlı PKK’lının 27 Kasım günü araçla kent merkezine giderken, sivil jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kullanılmaya hazır 1 el bombası ile yakalandı. Operasyonun devamında Jandarma Özel Harekat Timlerinin de katıldığı bir operasyonla İran uyruklu PKK’lı H.S., kentte gizlendiği evde sağ olarak ele geçirildi.Yakalanan 2 PKK’lının yer göstermesi sonucu 1 dürbünlü Kanas keskin nişancı tüfeği, 2 Kalaşnikof tüfek, 1 el bombası, örgütsel doküman, malzeme, silahlara ait mühimmat ile Bingöl-Elazığ karayolunun Kurudere Mevkii’nde güvenlik güçlerine eylem maksadıyla hazırlanmış, 1 büyük tüp, 1 teneke içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 60 kilo amonyum nitrat, 200 gram C-4 plastik patlayıcı, 5 elektrikli fünye ve 3 metre ateşleme düzeneği için elektrik kablosu ile patlamanın etkisini artırmak maksadıyla konulmuş 1 adet büyük dolu tüp ele geçirildi.Bingöl Valiliği, planlı operasyon kapsamında teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen E.G., H.S., ve S.G., adlı 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Bingöl’de yakalanan PKK’lılardan İran uyruklu H.S’nin 21 Ekim 2007’de 12 askerin şehit edildiği Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Komando Tabur Komutanlığı’na, 3 Ekim 2008’de 15 askerin şehit olduğu Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Aktütün Jandarma Sınır Birliği’ne ve 1 Mayıs 2010 günü Tunceli’nin Nazımiye İlçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu’na düzelenen ve 6 askerin şehit olduğu saldırılara katıldığı belirlendi.İranlı PKK’lının yine Ç.B., adlı teröristle birlikte Bingöl’de polis otosuna silahlı saldırı, Karlıova İlçesi’ndeki HES’e yönelik saldırı ve adam kaçırma eylemi, Bingöl Havaalanı inşaatı şantiyesine yönelik eylem, Bingöl-Elazığ karayolunda askeri araçlara ve konvoylara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, el yapımı patlayıcı kullanma, döşeme eylemlerine bağlantılı oldukları ve Bingöl’de eylem arayışı içinde oldukları tespit edildi.Soruşturmanın ardından 2 PKK’lı terörist ile bunlara yardım ve yataklık yapan 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.