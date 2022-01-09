Yakalanan hırsızlık şüphelileri: Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok

Konya’da bir inşaattan demir çaldığı belirlenen şüpheliler kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı. Yakalanan şüphelileri “Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok” diye kendini savundu.

Şüphelileri fark eden inşaat bekçisi Duray Kılıç, “Olaydan 45 dakika falan önce geldiler ve birisi teli kaldırdı kontrol edip gittiler. Daha sonra arabayla tekrar buraya geldiler. İki kişi arka taraftan geliyordu. Bunlar da buradan kaçtılar. 45 dakika sonra falan ben arkadaşlarımı çağırdım. Onlar da geldi ve daha sonra tekrar geldi bu iki kişiden biri içeriye girdi. Diğeri de içeriden alıyordu. Ben polisi aradım. Çıkmadım kulübeden arkadaşlar da hemen geldi. Biri bu tarafa diğeri şu tarafa kaçtı sonra yakalandılar” dedi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)