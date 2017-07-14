Yakalanan Beşiktaş bombacısının üzerinden suikast planı çıktı

PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütüne yönelik operasyonda Beşiktaş’ta 44 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı planlayan ve keşif yapan Z. K. ile Vezneciler’de altısı polis 11 kişinin şehit düştüğü saldırının planlayıcısı G. B.’nin de aralarında olduğu 44 kişi gözaltına alındı. Z. K.’nın üzerinde aralarında siyasilerin de bulunduğu suikast yapılması planlanan kişilerin isimleri ve saldırı yapılacak alanların krokisi çıktı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’la dün düzenlediği basın toplantısında, MİT’le yapılan ortak operasyonda 44 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

stanbul’un çok ciddi bir tehlikeyi atlattığını belirten Şahin, “44 kişiden birinin Beşiktaş Stadyumu patlamasında organizatör olarak görev aldığı, keşifte bulunduğu, bombalı araçtan son anda inip firar eden kişi olduğu, bir başkasının da Vezneciler’de Çevik Kuvvet polislerimizin servis aracına yönelik bombalı eylemi organize eden kişi olduğu değerlendirilmiştir” dedi.

Suikast listesi çıktı

Vezneciler’deki 7 Haziran 2016’da altısı polis 11 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili olarak intihar bombacısı terörist Eylem Yaşa ile bağlantılı bir kadın belirlendi. G. B. olduğu saptanan bu kadının saldırıdan önce keşif, saldırı sırasında gözcülük yaptığı, saldırıdan sonra da Esenler Otogar’ından kaçma anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. İstihbarat birimleri, G.B.’yi takip edince 10 Aralık 2016'da 36’sı polis 44 kişinin şehit olduğu Beşiktaş’taki saldırıyı planlayan ve talimatı veren Z. K.’ya ulaştı. İddiaya göre, Beşiktaş’taki bombalı araçta bulunan Z.K. patlamadan 3 dakika 52 saniye önce araçtan inerek kayıplara karıştı. Z. K.’nın üzerinde aralarında siyasilerin de bulunduğu suikast yapılması planlanan kişilerin isimleri, saldırı yapılacak alanların krokisi çıktı. G.B.’nin cüzdanında ise Beşiktaş’taki canlı bomba Andok-Erdal kod adlı Burak Yavuz’un fotoğrafının bulunduğu belirtildi.