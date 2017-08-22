Yakalama kararıyla aranan uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 31 yaşındaki Süleyman Delen gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan Süleyman Delen\'i gözaltına aldı. Delen\'e ait 2 tabanca, 2 şarjör, 13 fişek, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen 1170 euro, 700 dolar, 1850 lira, sahte kimlikler ve hassas terazi ele geçirildi.

Süleyman Delen, polisteki sorgusunun ardından adliye sevk edilecek.

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