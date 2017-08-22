T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yakalama kararıyla aranan uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 31 yaşındaki Süleyman Delen gözaltına alındı

22 Ağustos 2017 15:39

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 31 yaşındaki Süleyman Delen gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan Süleyman Delen\'i  gözaltına aldı. Delen\'e ait 2 tabanca, 2 şarjör, 13 fişek, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen 1170 euro, 700 dolar, 1850  lira, sahte kimlikler ve hassas terazi ele geçirildi.
Süleyman Delen, polisteki sorgusunun ardından adliye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİSüleyman DelenEmniyet Müdürlüğü UyuşturucuMücadeleMüdürlüğüDelenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24