-YAKALAMA KARARI YÜZÜNE KARŞI OKUNDU İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011- ''Gölcük'te ele geçirilen belgelere'' ilişkin dava kapsamında yakalama emriyle aranırken Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Albay Hüseyin Hançer hakkındaki karar, yüzüne karşı okundu. Albay Hançer, İstanbul Merkez Komutanlığına ait bir araçla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince hakkındaki yakalama emri yüzüne karşı okunan Hançer, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek. Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında açılan davada mahkeme, 27 Mayıs 2011 tarihinde yaptığı tensip incelemesiyle Hançer hakkında yakalama emri çıkarmıştı. Davanın iddianamesinde Hançer'in, ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması öngörülüyor. Hançer'in ayrıca ''Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak Kafes Operasyonu Eylem Planı'nı hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olmak'', ''izinsiz tehlikeli madde bulundurmak'' ve ''6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından da 21,5 ile 45 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.